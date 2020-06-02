У команді президента Володимира Зеленського останнім часом часто говорять про план деокупації Криму. Наразі над ним працюють, але стратегію мають затвердити у 2020 році.

Представник президента України в АР Крим Антон Кориневич розповів в інтерв'ю Укрінформу, що зараз робоча група на базі Мінреінтеграції займається розробкою цієї стратегії.

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Окрім того, відновлено процес із напрацювання цієї стратегії разом із співробітниками з Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та РНБО.

Як розробляють стратегію

Кориневич пояснив, що окремі напрацювання з цього приводу існують у різних органах та міністерствах.

МЗС пише проєкт своєї частини, у Мінреінтеграції є свій блок питань, у представництві президента – свій блок. І зараз треба все це звести воєдино,

– додав він.

За словами політика, частина стратегії деокупації Криму має бути відкритою і публічною. Втім велика частина буде закритою і таємною, особливо та, що стосується безпекових питань.

"Не хотів би нічого говорити з приводу часових рамок, але ми з колегами вважаємо, що було б добре мати цю стратегію деокупації вже нинішнього року", – додав він.

Як у Зеленського хочуть повернути Крим?Володимир Зеленський заявляв, що Україна не відступає від позиції повернення під свій контроль окупованих територій, у тому числі анексованого Криму.



Віце-прем'єр – міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков вважає, що потрібно створити міжнародний майданчик для переговорів з деокупації Криму. У нормадському форматі питання Криму не обговорюють.



МЗС України вже готує свою частину стратегії деокупації Криму. Наразі план існує лише у чорновому варіанті, але згодом його розширять та доповнять.