Буде таємна частина, – Кориневич про стратегію деокупації Криму
У команді президента Володимира Зеленського останнім часом часто говорять про план деокупації Криму. Наразі над ним працюють, але стратегію мають затвердити у 2020 році.
Представник президента України в АР Крим Антон Кориневич розповів в інтерв'ю Укрінформу, що зараз робоча група на базі Мінреінтеграції займається розробкою цієї стратегії.
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Окрім того, відновлено процес із напрацювання цієї стратегії разом із співробітниками з Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та РНБО.
Як розробляють стратегію
Кориневич пояснив, що окремі напрацювання з цього приводу існують у різних органах та міністерствах.
МЗС пише проєкт своєї частини, у Мінреінтеграції є свій блок питань, у представництві президента – свій блок. І зараз треба все це звести воєдино,
– додав він.
За словами політика, частина стратегії деокупації Криму має бути відкритою і публічною. Втім велика частина буде закритою і таємною, особливо та, що стосується безпекових питань.
"Не хотів би нічого говорити з приводу часових рамок, але ми з колегами вважаємо, що було б добре мати цю стратегію деокупації вже нинішнього року", – додав він.
Як у Зеленського хочуть повернути Крим?Володимир Зеленський заявляв, що Україна не відступає від позиції повернення під свій контроль окупованих територій, у тому числі анексованого Криму.
Віце-прем'єр – міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков вважає, що потрібно створити міжнародний майданчик для переговорів з деокупації Криму. У нормадському форматі питання Криму не обговорюють.
МЗС України вже готує свою частину стратегії деокупації Криму. Наразі план існує лише у чорновому варіанті, але згодом його розширять та доповнять.
Анексія Криму Росією: хроніка подій
- Лютий 2014: в Криму озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу та блокували дії українських військ.
- Згодом президент РФ Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
- 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся так званий "референдум" про статус півострова. Росія включила Крим до свого складу.
- Україна, ЄС та США не визнали результатів голосування.
- Через анексію Криму провідні держави світу застосували до Росії економічні санкції.
- У Кремлі категорично відмовляються обговорювати анексію Криму. Мовляв, "це питання закрите назавжи".