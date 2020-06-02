В команде президента Владимира Зеленского в последнее время часто говорят о плане деоккупации Крыма. Сейчас над ним работают, но стратегию должны утвердить в 2020 году.

Представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич рассказал в интервью Укринформу, что сейчас рабочая группа на базе Минреинтеграции занимается разработкой этой стратегии.

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Кроме того, возобновлен процесс по наработке этой стратегии вместе с сотрудниками из Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и СНБО.

Как разрабатывают стратегию

Кориневич объяснил, что отдельные наработки по этому поводу существуют в различных органах и министерствах.

МИД пишет проект своей части, в Минреинтеграции есть свой блок вопросов, в представительстве президента – свой блок. И сейчас надо все это свести воедино,

– добавил он.

По словам политика, часть стратегии деоккупации Крыма должна быть открытой и публичной. Впрочем большая часть будет закрытой и тайной, особенно та, что касается вопросов безопасности.

"Не хотел бы ничего говорить по поводу временных рамок, но мы с коллегами считаем, что было бы хорошо иметь эту стратегию деоккупации уже в этом году", – добавил он.

Как у Зеленского хотят вернуть Крым?Владимир Зеленский заявлял, что Украина не отступает от позиции возвращение под свой контроль оккупированных территорий, в том числе аннексированного Крыма.



Вице-премьер – министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что нужно создать международную площадку для переговоров относительно деоккупации Крыма. В нормандском формате вопрос Крыма не обсуждают.



МИД Украины уже готовит свою часть стратегии деоккупации Крыма. Сейчас план существует только в черновом варианте, но впоследствии его расширят и дополнят.

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