Будет тайная часть – Кориневич о стратегии деоккупации Крыма
В команде президента Владимира Зеленского в последнее время часто говорят о плане деоккупации Крыма. Сейчас над ним работают, но стратегию должны утвердить в 2020 году.
Представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич рассказал в интервью Укринформу, что сейчас рабочая группа на базе Минреинтеграции занимается разработкой этой стратегии.
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Кроме того, возобновлен процесс по наработке этой стратегии вместе с сотрудниками из Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и СНБО.
Как разрабатывают стратегию
Кориневич объяснил, что отдельные наработки по этому поводу существуют в различных органах и министерствах.
МИД пишет проект своей части, в Минреинтеграции есть свой блок вопросов, в представительстве президента – свой блок. И сейчас надо все это свести воедино,
– добавил он.
По словам политика, часть стратегии деоккупации Крыма должна быть открытой и публичной. Впрочем большая часть будет закрытой и тайной, особенно та, что касается вопросов безопасности.
"Не хотел бы ничего говорить по поводу временных рамок, но мы с коллегами считаем, что было бы хорошо иметь эту стратегию деоккупации уже в этом году", – добавил он.
Как у Зеленского хотят вернуть Крым?Владимир Зеленский заявлял, что Украина не отступает от позиции возвращение под свой контроль оккупированных территорий, в том числе аннексированного Крыма.
Вице-премьер – министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что нужно создать международную площадку для переговоров относительно деоккупации Крыма. В нормандском формате вопрос Крыма не обсуждают.
МИД Украины уже готовит свою часть стратегии деоккупации Крыма. Сейчас план существует только в черновом варианте, но впоследствии его расширят и дополнят.
Присоединение Крыма к России: хроника событий
- Февраль 2014: в Крыму вооруженные люди в форме без опознавательных знаков захватили здание Верховного Совета Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу и блокировали действия украинских войск.
- Впоследствии президент РФ Владимир Путин признал, что это были российские военные.
- 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова. Россия включила Крым в свой состав.
- Украина, ЕС и США не признали результатов голосования.
- Из-за аннексии Крыма ведущие государства мира применили к России экономические санкции.
- В Кремле категорически отказываются обсуждать аннексию Крыма. Мол, "это вопрос закрыт навсегда".