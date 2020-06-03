В окупованому Криму так званий Київський районний суд Сімферополя заарештував військового ЗСУ Євгена Добринського на місяць. Українського бійця звинувачують у нібито незаконному перетині кордону.

Деталі рішення суду окупантів

Так званий суд російських окупантів арештував військовослужбовця до 1 липня, повідомляє ТАСС. Адвокат українця має намір подати апеляцію.

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"Суд постановив обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту Добринського терміном на 30 діб – до 1 липня", – заявила суддя окупантів Валентина Каминіна.

Окрім того, щодо військового порушили кримінальну справу за статтею про незаконне перетинання державного кордону РФ. Тепер українцю загрожує штраф, примусові роботи, або позбавлення волі до 2 років.

У чому окупанти звинувачують українського військового

ФСБ Росії висунуло версію, що українського військового нібито затримали у стані алкогольного сп'яніння під час незаконного перетину кордону з Кримом. Зауважимо, таку версію росіяни висунули аж на третій день після зникнення Добринського біля Чонгару.

Що відомо про зникнення Добринського

Український військовий Євген Добринський з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади зник зі спостережного посту на Чонгарі в суботу, 30 травня. На місці зникнення Добринського виявили сліди боротьби. У військового, попри те, що він перебував на посту, не було зі собою зброї.

Ще в день зникнення військового росіяни звернулися до української сторони для підтвердження його даних. Однак офіційно не повідомляли про його затримання.

Лише 2 червня ФСБ Росії офіційно підтвердило, що український військовий перебуває у них. Вони навіть опублікували відео з його зізнанням та нібито порушенням. Однак у ЗСУ вже встигли розвінчати цей пропагандистський російський фейк та вказали на помилки у їх постановчому відео про затримання військового.