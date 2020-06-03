Посольство США в Україні виступило з різкою заявою щодо затримання українського військовослужбовця російськими окупантами на адмінкордоні з Кримом.

Офіційна заява Посольства США в Україні опублікована на фейсбук-сторінці дипломатичної установи.

До слова За яких умов Путін може використати ядерну зброю: в Росії офіційно озвучили перелік

"Ми стурбовані нещодавніми новинами про затримання українського військовослужбовця російськими силами на суверенній території України. Росія повинна припинити незаконну окупацію Криму та агресію на Донбасі", – йдеться в заяві посольства США.

Шо відомо про викрадення українського військового на адмінкордоні з Кримом

Український військовий з 95-ї ОДШБр зник зі спостережного посту на Чонгарі в суботу, 30 травня. Стало відомо про це лише в неділю, 31 травня. На місці зникнення виявили сліди боротьби. У військового, попри те, що він перебував на посту, не було зі собою зброї.

Зниклим виявився старший солдат 13-го батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський. Вже в день його зникнення росіяни звернулися до української сторони для підтвердження його даних. Однак офіційно не повідомляли про його затримання.

Лише через три дні ФСБ Росії підтвердило, що український військовий перебуває у них. Вони звинуватили його в незаконному перетині кордону. І навіть опублікували відео з його зізнанням та нібито порушенням.

За декілька годин в ЗСУ відповіли на обвинувачення російської сторони, вказавши на помилки у їх постановчому відео про затримання українського військового.