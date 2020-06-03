У Десантно-штурмових військах зробили заяву щодо "затримання" солдата Євгена Добринського: Росія про це бреше й у своїй пропаганді намагається дискредитувати ЗСУ. Насправді ж полонений українець не був у стані алкогольного сп'яніння чи під дією наркотичних речовин, і тим більше неправда те, що він добровільно опинився на непідконтрольній території.

Росіяни оприлюднили відео "затримання" військового ЗСУ в Криму

Російська ФСБ через три дні після зникнення військовослужбовця ЗСУ біля Чонгару показала два відео про інцидент, повідомляє 24 канал.

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У першому, ймовірно, полонений Євген Добринський із 95-ї бригади ДШВ в очевидному пригніченому стані розповідає, що начебто добровільно пішов до окупованого Криму, а ще й був тоді під дією алкоголю та наркотиків.

У другому зображено, як кажуть росіяни, процес затримання українця на залізничному мосту, якраз коли Добринський йшов через адмінмежу у бік півострова.

Добринський (якщо це дійсно він) у відео каже, що 29 травня пішов у село Сиваш Херсонської області, щоб придбати сигарети. А там чомусь вирішив із місцевими "випивати й курити травку". Згодом Добринський вирішив піти до Криму, мовляв, самостійно і просто тому, що був напідпитку. Дорогою його й затримали росіяни.

У ЗСУ пояснили, чому російські відео – фейк і постановка

У фейсбуці пресслужби Десантно-штурмових військ ЗСУ кажуть:

Якби все було правдою , то відео росіяни показали б першого ж дня, а не через три доби.

, то відео росіяни показали б першого ж дня, а не через три доби. За цей час ФСБ, найімовірніше, "психологічно обробило затриманого, погрожуючи розправою та іншими діями".

Відео про затримання українця очевидно постановочне, у ФСБ не врахували дрібні деталі:

Наприклад, що головним убором форми одягу в підрозділі Добринського є панама літня, а не кашкет польовий , який чітко видно у відео.

, який чітко видно у відео. Не враховані й час доби та погодні умови, під час яких "зник" військовий, а це – приблизно 5 ранку.

Старший солдат Євген Добринський став маріонеткою в інформаційній війні, яку веде російський агресор,

– підсумували у ДШВ.

У "ДНР" вирішили розігнати фейк іншого гатунку

Що цікаво, російські окупанти Криму й окупаційні адміністрації на Донбасі, як пишуть у тій же пресслужбі ДШВ, "грають не в одну дудку".

У так званій "ДНР" здійснюють інформаційні вкиди, що, мовляв, Добринський дійсно не сам пішов до Криму, а втік – від знущань своїх командирів. Причому навіть називають імена цих командирів.

Однак насправді ці імена та прізвища – вигадка.

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