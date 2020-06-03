Видео о задержании военного в Крыму – фейк: в ВСУ рассказали, где ошиблись "режиссеры ФСБ"
В Десантно-штурмовых войсках сделали заявление о "задержании" солдата Евгения Добринского: Россия об этом врет и в своей пропаганде пытается дискредитировать ВСУ. На самом деле пленный украинец не был в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотических веществ, и тем более ложь то, что он добровольно оказался на неподконтрольной территории.
Россияне обнародовали видео "задержания" военного ВСУ в Крыму
Российская ФСБ через три дня после исчезновения военнослужащего ВСУ возле Чонгара показала два видео об инциденте, сообщает 24 канал.
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- В первом, вероятно, пленный Евгений Добринский из 95-й бригады ДШВ в очевидном подавленном состоянии рассказывает, что якобы добровольно ушел в оккупированный Крым, а еще и был тогда под действием алкоголя и наркотиков.
- Во втором изображено, как говорят россияне, процесс задержания украинца на железнодорожном мосту, как раз когда Добринский шел через админграницу в сторону полуострова.
Добринский (если это действительно он) в видео говорит, что 29 мая ушел в село Сиваш Херсонской области, чтобы приобрести сигареты. А там почему-то решил с местными "выпивать и курить травку". Впоследствии Добринский решил пойти в Крым, мол, самостоятельно и просто потому, что был пьян. По дороге его и задержали россияне.
В ВСУ объяснили, почему российские видео – фейк и постановка
В фейсбуке пресс-службы Десантно-штурмовых войск ВСУ говорят:
- Если бы все было правдой, то видео россияне показали бы в первый же день, а не через трое суток.
- За это время ФСБ, скорее всего, "психологически обработали задержанного, угрожая расправой и другими действиями".
Видео о задержании украинца очевидно постановочное, в ФСБ упустили из виду мелкие, но важные детали:
- Например, что головным убором формы одежды в подразделении Добринского является панама летняя, а не фуражка полевая, которую четко видно на видео.
- Не учтены ни время суток, ни погодные условия, при которых "исчез" военный, а это – около 5 утра.
Старший солдат Евгений Добринский стал марионеткой в информационной войне, которую ведет российский агрессор,
– подытожили в ДШВ.
В "ДНР" решили разогнать фейк другого сорта
Что интересно, российские оккупанты Крыма и оккупационные администрации на Донбассе, как пишут в той же пресс-службе ДШВ, "играют не в одну дудку".
- В так называемой "ДНР" осуществляют информационные вбросы, что, мол, Добринский действительно не сам пошел в Крым, а убежал – от издевательств своих командиров. Причем даже называют имена этих командиров.
Однако на самом деле эти имена и фамилии – выдумка. Таких командиров в подразделении Добринского нет.
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