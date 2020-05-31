На админгранице материковой Украины и оккупированного Россией Крыма 30 мая исчез с наблюдательного поста военнослужащий ВСУ. На месте исчезновения нашли следы борьбы.

Об этом рассказала в фейсбуке Военная служба правопорядка ВСУ.

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Что известно об исчезновении бойца ВСУ на границе с Крымом

Примерно в 5 утра 30 мая во время несения службы на наблюдательном посту исчез военный ВСУ.

Говорится о посте у полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Россией Крымом.

По предварительным данным, военнослужащего похитили.

У наблюдательного поста, откуда исчез военный, обнаружили следы борьбы.

Поисковые мероприятия состоянию на конец суток 30 мая были безрезультатными.

Пропавшего ищут, сведения об инциденте передали в правоохранительные органы.

Военный исчез с поста у полуострова Чонгар: смотрите расположение на карте

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Заметим, что в комментариях к сообщению ВСП люди удивляются тому факту, что украинские военные находятся на наблюдательных постах наедине – без напарника.