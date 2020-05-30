Россия проводит перегруппировку войск на Донбассе: какова ее цель
Россия осуществила перегруппировку своих оккупационных войск на Донбассе в течение 19 – 29 мая. Целью такого шага является наращивание уровня боеспособности и боеготовности войск.
О перегруппировке российских войск на Востоке сообщает "Информационное сопротивление".
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Россияне провели ряд мероприятий для наращивания системы управления войсками и вооружением. В частности, фиксируется развертывание противником дополнительных радиосетей.
На ряде участков противник усилил передовые позиции. Для этого непосредственно на линию соприкосновения вывели танковые, механизированные и самоходно-артиллерийские подразделения.
Кроме того, россияне провели подготовку на нескольких полигонах, расположенных на оккупированном Донбассе:
- "Южный";
- "Ударный";
- "Славный";
- "Центральный";
- "Приморский".
Что известно о российских войсках на Донбассе?
По данным Вооруженных сил Украины, силы России на Донбассе насчитывают около 35 тысяч человек. Туда входят регулярные российские войска, которые дислоцируются на Востоке Украины, вместе с местными коллаборационистами.
Кроме того, в их распоряжении почти 500 танков, более 800 бронемашин, около 750 артиллерийских систем и многое другое.