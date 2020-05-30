Росія здійснлиа перегрупування власних окупаційних військ на Донбасі впродовж 19 – 29 травня. Метою такого кроку є нрощення рівня боєздатності й боєготовності військ.

Про перегрупування російських військ на Сході повідомляє "Інформаційний спротив".

Важливо Росія звозить артилерію до кордону з Чернігівською областю: фото

Росіяни провели низку заходів для нарощування системи управління військами та озброєнням. Зокрема, фіксується розгортання противником додаткових радіомереж.

На низці ділянок ворог посилив передові позиції. Для цього безпосередньо на лінію зіткнення вивели танкові, механізовані й самохідно-артилерійські підрозділи.

Крім того, росіяни провели підготовку на кількох полігонах, розташованих на окупованому Донбасі:

"Південний";

"Ударний";

"Славний";

"Центральний";

"Приморський".

Що відомо про російські війська на Донбасі?За даними Збройних сил України, сили Росії на Донбасі налічують близько 35 тисяч людей. Туди входять регулярні російські війська, які дислокуються на Сході України, разом з місцевими колаборантами.



Крім того, у їхньому розпорядженні є майже 500 танків, понад 800 бронемашин, близько 750 артилерійських систем і багато іншого.