Росія звозить артилерію до кордону з Чернігівською областю: фото

Російському артилерійському полку на кордоні з Україною та Білоруссю надіслали на озброєння 10 нових самохідних гаубиць 2С33 "Мста-СМ2". Мовиться про 856 артилерійський полк, розташований у Почепі Брянської області – менш як за 60 кілометрів від Чернігівської та Сумської областей.

Нова зброя дозволить знищувати ворожі (українські або білоруські) артилерії, засоби протиповітряної оборони та важку техніку, пояснює Міноборони Росії.

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Втім це вже не перше таке надходження до 856-го полку, пише Український мілітарний портал. У січні 2020 року він вже отримав 15 нових гаубиць САУ "Мста-С".



Нові зразки гаубиць "Мста-СМ2", які отримав 856 полк / фото Міноборони Росії

Крім того, Росія постійно звозить нові та нові артилерійські системи до Почепа, починаючи з 2016 року. Тоді у розпал російсько-української війни артилерійський полк передислокували від кордону з Норвегією до українського кордону.

Почеп на кордоні з Україною: карта

Артилерійська установка 2С33 "Мста-СМ2"

Самохідні артилерійська установка російського виробництва – модернізована "Мста-С". Вона активно застосовується у російсько-українській війні. Фактично, це єдина війна, де її наразі застосовували.

До слова, такі установки використовує й українська армія. У неї на озброєнні є понад 30 таких. Для порівняння у Росії – понад 600. Також цю зброю застосовують Азербайджан, Білорусь, Венесуела, Грузія та Ефіопія.

Повний боєкомплект гаубиці – 50 нарізних набоїв калібру 152 міліметри. Дальність стрільби – від 6,5 до 29 кілометрів. Тобто одна така з відстані у 20-25 кілометрів може накрити вогнем невеличке село.



Гаубиця "Мста-С" під час випробувань у зоні ООС 2018 рік (26 ОАБр українського війська)

Що відомо про 856 артилерійський полк Росії?Повна назва – 856 гвардійський самохідно-артилерійський Кобринський Червонопрапорний ордена Богдана Хмельницького полк. До 1997 року здійснював бойове прикриття кордону з Норвегією.



Тоді його розформували, а відновили вже у ході російсько-української війни у 2016 році. Він одразу ж був передислокований у Брянську область – поблизу українського кордону.