Танки і вагони боєприпасів: Росія перекинула нову партію зброї на Донбас

Росія продовжує підтримувати підконтрольних їй бойовиків на Донбасі. Минулого тижня командування Збройних сил РФ перекинуло окупаційним підрозділам боєприпаси і військову техніку, серед якої більше десяти танків.

Країна-агресор постачає бойовикам зброю через неконтрольовані Україною ділянки кордону. Про це повідомив речник Міністерства оборони Максим Праута з посиланням на дані розвідки.

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За його словами, Росія під виглядом логістичного забезпечення бойової підготовки військ на літні навчання посилює готовність до застосування з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

Яку зброю Росія перекинула на Донбас:

3 вагони з боєприпасами , у тому числі для озброєння заборонених калібрів;

, у тому числі для озброєння заборонених калібрів; більше десяти танків , з яких 3 нові, решта – після ремонту,

, з яких 3 нові, решта – після ремонту, 8 бойових броньованих машин ;

; до 30 автомобілів, завантажених боєприпасами для гранатометів і стрілецької зброї.

Тим часом російські пропагандисти вже придумали причину для виправдань збільшення обсягів постачання зброї на окупований Донбас. Вони розповідають, що це зумовлено нібито "загрозою наступу" підрозділів Об’єднаних сил наприкінці травня.

Скільки військових РФ є на Донбасі

На окупованому Донбасі перебуває понад 2 тисячі кадрових російських офіцерів. Загалом у війську ворога налічується близько 35 тисяч найманців.

Бойовики постійно обстрілюють українські позиції, влаштовують провокації і застосовують проти українських захисників танки, самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика", 82-міліметрові міномети 2Б9 "Волошка", великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, броньовані бойові машини тощо.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу