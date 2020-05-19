Танки и вагоны боеприпасов: Россия перебросила новую партию оружия на Донбасс

Россия продолжает поддерживать подконтрольных ей боевиков на Донбассе. На прошлой неделе командование Вооруженных сил РФ перебросило оккупационным подразделениям боеприпасы и военную технику, среди которой больше десяти танков.

Страна-агрессор поставляет боевикам оружие через неконтролируемые Украиной участки границы. Об этом сообщил спикер Министерства обороны украины Максим Праута со ссылкой на данные разведки.

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По его словам, Россия под видом логистического обеспечения боевой подготовки войск на летние учения усиливает готовность к применению соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Какое оружие Россия перебросила на Донбасс:

3 вагона с боеприпасами , в том числе для вооружения запрещенных калибров;

, в том числе для вооружения запрещенных калибров; более десяти танков , из которых 3 новые, остальные – после ремонта,

, из которых 3 новые, остальные – после ремонта, 8 боевых бронированных машин;

до 30 автомобилей, загруженных боеприпасами для гранатометов и стрелкового оружия.

Тем временем российские пропагандисты уже придумали причину для оправданий увеличения объемов поставок оружия на оккупированный Донбасс. Они рассказывают, что это обусловлено якобы "угрозой наступления" подразделений Объединенных сил в конце мая.

Сколько военных РФ на Донбассе

На оккупированном Донбассе находится более 2 тысяч кадровых российских офицеров. Всего в армии врага насчитывается около 35 тысяч наемников.

Боевики постоянно обстреливают украинские позиции, устраивают провокации и применяют против украинских защитников танки, самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", 82-миллиметровые минометы 2Б9 "Василёк", крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, боевые машины и прочее.

Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала