Россия свозит артиллерию к границе с Черниговской областью: фото

Российскому артиллерийскому полку на границе с Украиной и Беларусью прислали на вооружение 10 новых самоходных гаубиц 2С33 "Мста-СМ2". Говорится про 856 артиллерийский полк, расположенный в Почепе Брянской области – менее чем 60 километров от Черниговской и Сумской областей.

Новое оружие позволит уничтожать вражеские (украинские или белорусские) артиллерии, средства противовоздушной обороны и тяжелую технику, объясняет Минобороны России.

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Впрочем это уже не первое такое поступление в 856-й полк, пишет Украинский милитарный портал. В январе 2020 года он уже получил 15 новых гаубиц САУ "Мста-С".



Новые образцы гаубиц "Мста-СМ2", которые получил 856 полк / фото Минобороны России

Кроме того, Россия постоянно свозит новые и новые артиллерийские системы в Почеп, начиная с 2016 года. Тогда в разгар российско-украинской войны артиллерийский полк передислоцировали от границы с Норвегией до украинской границы.

Почеп на границе с Украиной: карта

Артиллерийская установка 2С33 "Мста-СМ2"

Самоходная артиллерийская установка российского производства – модернизированная "Мста-С". Она активно применяется в российско-украинской войне. Фактически, это единственная война, где ее пока применяли.

К слову, такие установки использует и украинская армия. У нее на вооружении есть более 30 таких. Для сравнения в России – более 600. Также это оружие применяют Азербайджан, Беларусь, Венесуэла, Грузия и Эфиопия.

Полный боекомплект гаубицы – 50 нарезных патронов калибра 152 миллиметра. Дальность стрельбы – от 6,5 до 29 километров. То есть одна такая с расстояния в 20-25 километров может накрыть огнем небольшое село.



Гаубица "Мста-С" во время испытаний в зоне ООС 2018 год (26 ОАБр украинского войска)

Что известно про 856 артиллерийский полк России?Полное название – 856 гвардейский самоходно-артиллерийский Кобринский Краснознаменный ордена Богдана Хмельницкого полк. До 1997 года осуществлял боевое прикрытие границы с Норвегией.



Тогда его расформировали, а восстановили уже в ходе российско-украинской войны в 2016 году. Он сразу же был направлен в Брянскую область – вблизи украинской границы.