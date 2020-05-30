Прокуроратура Праги выдвинула обвинения чеху и гражданину Беларуси, который уже долго проживает в Чехии. Мужчинам инкриминируют участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских оккупантов.

Чеху и белорусу инкриминируют теракт Чеху и белорусу инкриминируют теракт, сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в фейсбуке. К теме Чехия осудила своего военного, который воевал на Донбассе Обоим грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет,

– сообщил Перебийнис. Что известно о фигурантах дела 40-летний гражданин Беларуси принимал участие в войне на Донбассе на стороне боевиков в 2014 – 2016 годах. Сейчас он заключен за нанесение тяжких телесных повреждений.

Гражданин Чехии присоединился к оккупантам зимой 2015 – 2016 годов. Его дело будет рассматриваться 1 июля. В Чехии уже осуждали своего гражданина, который воевал за боевиков: В мае 2019 года военнослужащего вооруженных сил Чехии Эрика Эшту осудили по обвинению в терроризме и участии в боевых действиях на стороне российских оккупантов на Донбассе.

осудили по обвинению в терроризме и участии в боевых действиях на стороне российских оккупантов на Донбассе. Эшту получил три года условно с отсрочкой на четыре года. Также отменили его воинское звание.

с отсрочкой на четыре года. Также отменили его воинское звание. Прокуратура заявляла, что Эшту занимался охраной окопов и выполнял определенные работы для сепаратистов.

Военный настаивал, что в Украину ездил в гости, а в форме сепаратистов и с оружием просто сфотографировался на память.