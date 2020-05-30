Воювали за бойовиків на Донбасі: у Чехії висунули звинувачення білорусу і чеху
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Прокуроратура Праги висунула звинувачення чеху та громадянину Білорусі, який вже довго проживає у Чехії. Чоловікам інкримінують участь у бойових діях на Донбасі на стороні проросійських окупантів.
Чеху та білорусу інкримінують теракт
Чеху та білорусу інкримінують теракт, повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс у фейсбуці.
До теми Чехія засудила свого військового, який воював на Донбасі
Обом загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 20 років,
– повідомив Перебийніс.
Що відомо про фігурантів справи
- 40-річний громадянин Білорусі брав участь у війні на Донбасі на стороні бойовиків у 2014 – 2016 роках. Зараз він ув'язнений за завдання тяжких тілесних ушкоджень.
- Громадянин Чехії приєднався до окупантів взимку 2015 – 2016 років. Його справу розглядатимуть 1 липня.
В Чехії вже засуджували свого громадянина, що воював за бойовиків:
- У травні 2019 року військовослужбовця збройних сил Чехії Еріка Ешту засудили за звинуваченням в тероризмі та участь у бойових діях на боці російських окупантів на Донбасі.
- Ешту отримав три роки умовно з відтермінуванням на чотири роки. Також скасували його військове звання.
- Прокуратура заявляла, що Ешту займався охороною окопів та виконував певні роботи для сепаратистів.
- Військовий наполягав, що в Україну їздив у гості, а в формі сепаратистів і зі зброєю просто сфотографувався на пам'ять.