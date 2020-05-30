Прокуроратура Праги висунула звинувачення чеху та громадянину Білорусі, який вже довго проживає у Чехії. Чоловікам інкримінують участь у бойових діях на Донбасі на стороні проросійських окупантів.

Чеху та білорусу інкримінують теракт Чеху та білорусу інкримінують теракт, повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс у фейсбуці. До теми Чехія засудила свого військового, який воював на Донбасі Обом загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 20 років,

– повідомив Перебийніс. Що відомо про фігурантів справи 40-річний громадянин Білорусі брав участь у війні на Донбасі на стороні бойовиків у 2014 – 2016 роках. Зараз він ув'язнений за завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Громадянин Чехії приєднався до окупантів взимку 2015 – 2016 років. Його справу розглядатимуть 1 липня. В Чехії вже засуджували свого громадянина, що воював за бойовиків: У травні 2019 року військовослужбовця збройних сил Чехії Еріка Ешту засудили за звинуваченням в тероризмі та участь у бойових діях на боці російських окупантів на Донбасі.

засудили за звинуваченням в тероризмі та участь у бойових діях на боці російських окупантів на Донбасі. Ешту отримав три роки умовно з відтермінуванням на чотири роки. Також скасували його військове звання.

з відтермінуванням на чотири роки. Також скасували його військове звання. Прокуратура заявляла, що Ешту займався охороною окопів та виконував певні роботи для сепаратистів.

Військовий наполягав, що в Україну їздив у гості, а в формі сепаратистів і зі зброєю просто сфотографувався на пам'ять.