На межі з Кримом зник український військовий: ймовірно, його викрали
На адмінмежі материкової України з окупованим Росією Кримом 30 травня зник зі спостережного посту військовослужбовець ЗСУ. На місці зникнення знайшли сліди боротьби.
Про це розповіла у фейсбуці Військова служба правопорядку ЗСУ.
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Що відомо про зникнення бійця ЗСУ на межі з Кримом
- Приблизно о 5 ранку 30 травня під час несення служби на спостережному посту зник військовий ЗСУ.
- Мовиться про пост біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Росією Кримом.
- За попередніми даними, військовослужбовця викрали.
- Біля спостережного посту, звідки зник військовий, виявили сліди боротьби.
- Пошукові заходи станом на кінець доби 30 травня були безрезультатними.
Зниклого шукають, відомості про інцидент передали до правоохоронних органів.
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Зауважимо, у коментарях до допису ВСП люди дивуються тому факту, що українські військові перебувають на спостережних постах наодинці – без напарника.
А колишній представник президента в Криму Борис Бабін написав у фейсбуці, що "землі біля півострова насичені ворожою агентурою", тож, ймовірно, окупанти викрали українського військового у відповідь на навчання ЗСУ.