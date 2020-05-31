На адмінмежі материкової України з окупованим Росією Кримом 30 травня зник зі спостережного посту військовослужбовець ЗСУ. На місці зникнення знайшли сліди боротьби.

Про це розповіла у фейсбуці Військова служба правопорядку ЗСУ.

Читайте також Росія проводить перегрупування військ на Донбасі: яка її мета

Що відомо про зникнення бійця ЗСУ на межі з Кримом

Приблизно о 5 ранку 30 травня під час несення служби на спостережному посту зник військовий ЗСУ.

зник військовий ЗСУ. Мовиться про пост біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Росією Кримом.

За попередніми даними, військовослужбовця викрали.

Біля спостережного посту, звідки зник військовий, виявили сліди боротьби.

Пошукові заходи станом на кінець доби 30 травня були безрезультатними.

Зниклого шукають, відомості про інцидент передали до правоохоронних органів.

Військовий зник із посту біля півострова Чонгар: дивіться розташування на карті

Зверніть увагу Воювали за бойовиків на Донбасі: у Чехії висунули звинувачення білорусу і чеху

Зауважимо, у коментарях до допису ВСП люди дивуються тому факту, що українські військові перебувають на спостережних постах наодинці – без напарника.

А колишній представник президента в Криму Борис Бабін написав у фейсбуці, що "землі біля півострова насичені ворожою агентурою", тож, ймовірно, окупанти викрали українського військового у відповідь на навчання ЗСУ.