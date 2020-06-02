Под утро 30 мая с наблюдательного пункта на админгранице с оккупированным Крымом россияне похитили украинского военнослужащего Евгения Добринского. Лишь спустя 3 суток в России нашли хоть какое-то объяснение – мол, военный, "находясь в нетрезвом состоянии, сам к ним зашел".

Объяснение того, почему российские силовики захватили украинского военного, опубликовало так называемое "управление ФСБ в республике Крым".

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Версия России

Российское ФСБ утверждает, будто украинского военного задержали за "пересечение государственной границы". Более того, он якобы находился в состоянии алкогольного опьянения, без документов, но с пакетом наркотиков.

ФСБ также подтвердило, что речь идет именно о Евгении Добринский – 28-летнего украинского военного.

Россияне открыли против украинца уголовное дело по статье о незаконном пересечении "границы". За это его могут посадить на 2 года.

Что произошло на самом деле

Украинский военный исчез еще в ночь на 30 мая, ближе к утру. Он находился на наблюдательном посту на админгранице с оккупированным Крымом, правда, почему-то без оружия.

Утром 30 мая начались его поиски, которые оказались безрезультатными. Единственное, что удалось найти – следы борьбы сразу возле наблюдательного пункта, где дежурил боец.

Тогда в Вооруженных силах Украины предположили, что его похитили российские военные. В ВСУ сразу исключили, что Добринский мог добровольно перейти на сторону оккупантов.

Почему не стоит верить заявлениям ФСБ?

Прежде всего подозрение вызывает то, что россияне только через 3 суток сообщили о "задержание нарушителя". Обычно ФСБ сразу же хвастается своими "достижениями в борьбе с украинским диверсантами". Не исключено, что все это время украинского военного допрашивали и, возможно, даже пытали.



Кроме того, похищение прекрасно вписывается в привычную для ФСБ практику. Российские силовики регулярно проводят в Крыму рейды, результатами которых становятся аресты проукраинских активистов.



Россия безосновательно обвиняет их в терроризме и других смертных грехах. Таким образом Кремль пополняет свой "обменный фонд" и получает дополнительные инструменты влияния на украинскую власть.