Під ранок 30 травня зі спостережного пункту на адмінмежі з окупованим Кримом росіяни викрали українського військового Євгена Добринського. Лише через понад 3 доби у Росії знайшли бодай якесь пояснення – мовляв, військовий, "перебуваючи на підпитку, сам до них зайшов".

Пояснення того, чому російські силовики захопили українського військового, опублікувало так зване "управління ФСБ у республіці Крим".

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Версія Росії

Російське ФСБ стверджує, буцімто українського військового затримали за "перетин державного кордону". Ба більше, він нібито перебував у стані алкогольного сп'яніння, без документів, але з пакетом наркоти.

ФСБ також підтвердило, що мовиться саме про Євгена Добринського – 28-річного українського військового.

Росіяни відкрили проти українця кримінальну справу за статтею про незаконний перетин "державного кордону". За це його можуть ув'язнити на 2 роки.

Що відбулося насправді

Український військовий зник ще у ніч проти 30 травня, ближче до ранку. Він перебував на спостережному посту на адмінмежі з окупованим Кримом, щоправда, чомусь без зброї.

Зранку 30 травня розпочали його пошуки, які виявилися безрезультатними. Єдине, що вдалося знайти – сліди боротьби одразу біля спостережного пункту, де чергував боєць.

Тоді у Збройних силах України припустили, що його викрали російські військові. у ЗСУ одразу виключили, що Добринський міг добровільно перейти на бік окупантів.

Чому не варто вірити заявам ФСБ?Передовсім підозру викликає те, що росіяни лише через 3 доби повідомили про "затримання порушника". Зазвичай ФСБ одразу ж хвалиться своїми "досягненнями в боротьбі з українськими диверсантами". Не виключено, що увесь цей час українського військового допитували і, можливо, навіть катували.



Крім того, викрадення чудово вписується під звичну для ФСБ практику. Російські силовики регулярно проводять у Криму рейди, результатами яких стають ув'язнення проукраїнських активістів.



Росія безпідставно звинувачує їх у тероризмі й інших смертних гріхах. Таким чином Кремль поповнює свій "обмінний фонд" і отримує додаткові інструменти впливу на українську владу.