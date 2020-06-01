У викраденого військового не було причин покидати місце служби на кордоні, – голова ОДА
Український військовий Євген Добринський, який зник поблизу кордону з окупованим Кримом 30 травня, не мав причин самовільно покидати службу. Справою з ймовірним викраденням військового займаються правоохоронці.
Причин залишати пост у Добринського не було
Причини та обставини зникнення військовослужбовця встановлюють відповідні служби. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв у фейсбуці.
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Ситуація з нічним зникненням військовослужбовця наразі з'ясовується. Попередньо відомо, що військовослужбовець не мав причин покидати місце несення служби,
– зазначив Гусєв.
Що відомо про зникнення військовослужбовця
- Євген Добринський – солдат 95-ї десантно-штурмової бригади, який ніс службу на спостережному посту поблизу села Чонгар на Херсонщині.
- Цей пост – на адмінмежі з окупованим Росією Кримом.
- Військовий зник 30 травня близько 5 ранку.
- Ймовірності того, що Добринський перейшов на бік ворога добровільно, немає.
- Неподалік від розміщення зниклого військового виявили сліди боротьби.
- Як повідомив журналіст Юрій Бутусов, приблизно о 10 ранку представник російських спецслужб телефонував у батальйон та уточнював особисті дані солдата. Противник оформлюватиме Добринського як такого, що нібито порушив кордон Росії.