Український військовий Євген Добринський, який зник поблизу кордону з окупованим Кримом 30 травня, не мав причин самовільно покидати службу. Справою з ймовірним викраденням військового займаються правоохоронці.

Причин залишати пост у Добринського не було Причини та обставини зникнення військовослужбовця встановлюють відповідні служби. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв у фейсбуці. Актуально На межі з Кримом з посту викрали беззбройного українського солдата: що кажуть у ЗСУ Ситуація з нічним зникненням військовослужбовця наразі з'ясовується. Попередньо відомо, що військовослужбовець не мав причин покидати місце несення служби,

– зазначив Гусєв. Що відомо про зникнення військовослужбовця Євген Добринський – солдат 95-ї десантно-штурмової бригади, який ніс службу на спостережному посту поблизу села Чонгар на Херсонщині.

– солдат 95-ї десантно-штурмової бригади, який ніс службу на спостережному посту поблизу села Чонгар на Херсонщині. Цей пост – на адмінмежі з окупованим Росією Кримом.

Військовий зник 30 травня близько 5 ранку.

близько 5 ранку. Ймовірності того, що Добринський перейшов на бік ворога добровільно, немає.

Неподалік від розміщення зниклого військового виявили сліди боротьби.

Як повідомив журналіст Юрій Бутусов, приблизно о 10 ранку представник російських спецслужб телефонував у батальйон та уточнював особисті дані солдата. Противник оформлюватиме Добринського як такого, що нібито порушив кордон Росії.