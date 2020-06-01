У похищенного военного не было причин покидать место службы на границе, – глава ОГА
Украинский военный Евгений Добринский, который исчез вблизи границы с оккупированным Крымом 30 мая, не имел причин самовольно покидать службу. Делом с вероятным похищением военного занимаются правоохранители.
Причин оставлять пост у Добринского не было
Причины и обстоятельства исчезновения военнослужащего устанавливают соответствующие службы. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев в фейсбуке.
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Ситуация с ночным исчезновением военнослужащего сейчас выясняется. Предварительно известно, что военнослужащий не имел причин покидать место несения службы,
– отметил Гусев.
Что известно об исчезновении военнослужащего
- Евгений Добринский – солдат 95-й десантно-штурмовой бригады, который нес службу на наблюдательном посту вблизи села Чонгар на Херсонщине.
- Этот пост – на админгранице с оккупированным Россией Крымом.
- Военный пропал 30 мая около 5 утра.
- Вероятности того, что Добринский перешел на сторону врага добровольно, нет.
- Неподалеку от размещения пропавшего военного обнаружили следы борьбы.
- Как сообщил журналист Юрий Бутусов, примерно в 10 утра представитель российских спецслужб звонил в батальон и уточнял личные данные солдата. Противник будет оформлять Добринского как якобы нарушителя границы России.