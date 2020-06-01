Украинский военный Евгений Добринский, который исчез вблизи границы с оккупированным Крымом 30 мая, не имел причин самовольно покидать службу. Делом с вероятным похищением военного занимаются правоохранители.

Причин оставлять пост у Добринского не было Причины и обстоятельства исчезновения военнослужащего устанавливают соответствующие службы. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев в фейсбуке. Актуально На границе с Крымом с поста похитили безоружного украинского солдата: что говорят в ВСУ Ситуация с ночным исчезновением военнослужащего сейчас выясняется. Предварительно известно, что военнослужащий не имел причин покидать место несения службы,

– отметил Гусев. Что известно об исчезновении военнослужащего Евгений Добринский – солдат 95-й десантно-штурмовой бригады, который нес службу на наблюдательном посту вблизи села Чонгар на Херсонщине.

– солдат 95-й десантно-штурмовой бригады, который нес службу на наблюдательном посту вблизи села Чонгар на Херсонщине. Этот пост – на админгранице с оккупированным Россией Крымом.

Военный пропал 30 мая около 5 утра.

около 5 утра. Вероятности того, что Добринский перешел на сторону врага добровольно, нет.

Неподалеку от размещения пропавшего военного обнаружили следы борьбы.

Как сообщил журналист Юрий Бутусов, примерно в 10 утра представитель российских спецслужб звонил в батальон и уточнял личные данные солдата. Противник будет оформлять Добринского как якобы нарушителя границы России.