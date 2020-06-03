Посольство США в Украине выступило с резким заявлением касательно задержания украинского военнослужащего российскими оккупантами на админгранице с Крымом.

Официальное заявление Посольства США в Украине опубликовано на фейсбук-странице дипломатического учреждения.

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"Мы обеспокоены недавними новостями о задержании украинского военнослужащего российскими силами на суверенной территории Украины. Россия должна прекратить незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе", – говорится в заявлении посольства США.

Что известно о похищении украинского военного на админгранице с Крымом

Украинский военнослужащий из 95-й ОДШБр исчез из наблюдательного поста на Чонгаре в субботу, 30 мая. Стало известно об этом лишь в воскресенье, 31 мая. На месте исчезновения обнаружили следы борьбы. У военнослужащего, несмотря на то, что он находился на посту, не было с собой оружия.

Пропавшим оказался старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский. Уже в день его исчезновения россияне обратились к украинской стороне для подтверждения его данных. Однако официально не сообщали о его задержании.

Только через три дня ФСБ России подтвердила, что украинский военный находится у них. Они обвинили его в незаконном пересечении границы. И даже опубликовали видео с его признанием и якобы нарушением.

Через несколько часов в ВСУ ответили на обвинения российской стороны, указав на ошибки в их постановочном видео задержания украинского военного.