В оккупированном Крыму так называемый Киевский районный суд Симферополя арестовал военного ВСУ Евгения Добрынского на месяц. Украинского бойца обвиняют в якобы незаконном пересечении границы.

Детали решения суда оккупантов

Так называемый суд российских оккупантов арестовал военнослужащего до 1 июля, сообщает ТАСС. Адвокат украинца намерен подать апелляцию.

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"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу Добрынского сроком на 30 суток – до 1 июля", – заявила судья оккупантов Валентина Камынина.

Кроме того, в отношении военного возбудили уголовное дело по статье о незаконном пересечении государственной границы РФ. Теперь украинцу грозит штраф, принудительные работы, либо лишение свободы до 2 лет.

В чем оккупанты обвиняют украинского военного

ФСБ России выдвинула версию, что якобы украинского военного задержали в состоянии алкогольного опьянения во время незаконного пересечения границы с Крымом. Заметим, такую версию россияне выдвинули аж на третий день после исчезновения Добрынского возле Чонгара.

Что известно об исчезновении Добрынского

Украинский военный Евгений Добрынский из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады исчез с наблюдательного поста в Чонгаре в субботу, 30 мая. На месте исчезновения Добрынского обнаружили следы борьбы. У военного, несмотря на то, что он находился на посту, не было с собой оружия.

Еще в день исчезновения военного россияне обратились к украинской стороне для подтверждения его данных. Однако официально не сообщали о его задержании.

Только 2 июня ФСБ России официально подтвердила, что украинский военный находится у них. Они даже опубликовали видео с его признанием и якобы нарушением. Однако в ВСУ уже успели развенчать этот пропагандистский российский фейк и указали на ошибки в их постановочном видео о задержании военного.