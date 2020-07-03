Россия сосредоточила возле украинской границы три военные группировки, которые могут внезапно провести наступательные действия на нашу территорию. Способна ли Россия начать наступление и чем может ответить Украина, рассказали эксперты.

Что задумали войска РФ

По убеждению военных, сосредоточение российских войск у границ Украины – больше психологическое давление, нагнетание. Как рассказал 24 каналу военный эксперт Михаил Жирохов, российская армия с 2014 года с границ Украины никуда не исчезала. Российские войска постоянно находятся в Белгороде, Ростовской области. Сейчас есть незначительное усиление, потому что с апреля идет подготовка к командно-штабным учениям "Кавказ-2020".

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Не бывает войны ради войны. Что россияне получат, начав наступление в Черниговской, Сумской, Харьковской областях, из оккупированного Крыма? Это уже не 2014 год. Будет реальная партизанская война. Украина имеет мобилизационный ресурс. По врагу будут стрелять из каждого окна. Кремль не сможет объяснить своим гражданам такие потери,

– замечает Михаил Жирохов.



Россия активно стягивает к границам Украины войска / Фото росСМИ

Военный Олег Жданов подчеркивает: для наступления Путину нужна группировка, минимум, в 200 тысяч военных. Сейчас же говорится о 87 тысяч российских военных, которые рассредоточены вокруг Украины. В частности 18-20 тысяч – Беларусь, 22-24 тысячи – Крым, 3 тысячи – Приднестровье. Остальные – наши восточные границы.

О том, что Россия против Украины готовит нападение, можно говорить при определенных обстоятельствах. Когда вдоль нашей границы на расстоянии 20-30 километров сосредоточены полевые склады боеприпасов, топлива и продовольствия, будут разворачиваться медицинские санбаты и полевые госпитали. Потом начнут прибывать военная техника и резервисты,

– рассказывает Олег Жданов.

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Что известно о войсках РФ вблизи границы с Украиной

По данным украинской разведки, вдоль госграницы Украины развернуты 28 батальйонно-тактических групп России.

Завершается формирование трех новых групп – двух армий и армейского корпуса, которые в течение 2020 – 2021 года планируют вступить в полную оперативную готовность.

В наземном компоненте на Западном стратегическом направлении создана 20-я общевойсковая армия, на вооружении которой имеются оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".

На Юго-западном стратегическом направлении создана 8 общевойсковая ударная армия, в которой предусмотрено создание ракетных бригад ОТРК "Искандер".

Россия сосредоточила:

около 87 тысяч военнослужащих,

1100 танков,

2600 боевых бронемашин,

1100 артиллерийских систем,

360 ракетных систем залпового огня,

18 оперативно-тактических ракетных комплексов.

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Наступление станет кровавым для России

По словам Михаила Жирохова, с одной стороны, военную мощь Украины и России нельзя сравнивать. Поэтому пока мы мало что можем противопоставить врагу. С другой, можем сделать так, чтобы наступление России стало для нее очень кровавым, и они понесли как можно больше потерь. Планы обороны в Черниговской, Сумской, Харьковской областях и выдвижение бригад к границе есть.



Украине есть, чем ответить России / Фото Офиса Президента

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Олег Жданов отмечает: в современном мире нельзя провести скрытую мобилизацию. Украина стала партнером НАТО, а это сотрудничество предусматривает обмен разведданными. Американский беспилотник Global Hawk, отмечает эксперт, постоянно ведет наблюдение возле Крыма и нашей восточной границы. И НАТО точно посчитал все у россиян -от солдат до автоматов.

Россия мечтает напасть на Украину. В генштабе России точно есть оперативные и стратегические планы и о вводе в Крым, и захвате Киева. Это лучший сон Путина. Худший – что НАТО поднимает флаг на территории Украины. Лучший – российский триколор в Киеве. Столкнувшись с российской угрозой, мы вынуждены жить в состоянии опасности. И должны к этому готовиться,

– подчеркнул Олег Жданов.