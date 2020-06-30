В России объявили военные сборы. С чем это может быть связано и к чему готовятся в Кремле – в материале 24 канала.

Скрытая мобилизация

Путин издал указ о призыве лиц из запаса на военные сборы. Экс-представитель Президента Украины в Крыму Борис Бабин убежден, что это свидетельствует о начале скрытой массовой мобилизации. По его словам, такие указы традиционно выдают ежегодно, но на этот раз он существенно отличается от предыдущих.

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Все предыдущие путинские указы предусматривали призыв "запасных" на четкий срок – до двух месяцев. Нынешний указ никаких сроков продолжительности призыва не устанавливает,

– отметил экс-представитель президента в Крыму.

Путин готовит нападение на Украину? / Фото росСМИ

По мнению Бабина, этот указ призывает властью России военнослужащих запаса до особого распоряжения. Поэтому политик видит в этом ощутимую угрозу.

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Для чего России может потребоваться мобилизация

В последнее время в политических кругах продолжается много обсуждений на тему того, что Россия может прибегнуть к новому нападению на Украину с юга. Россияне могут расширить оккупацию Крыма и на Херсонскую область.

Причина – желание россиян контролировать Северо-Крымский канал, который до оккупации обеспечивал потребность АР Крым в воде. Сейчас полуостров на грани экологической катастрофы.

Военное командование Украины тоже не исключает возможность нового нападения России. Поэтому в Херсонской области усилили охрану объектов критической инфраструктуры.

Массовая мобилизация в России – способ давления на Зеленского

Как рассказал 24 каналу представитель в Kyivstratpro Тарас Семенюк, массовая мобилизация в России имеет две цели. Первая – способ показать внутренней аудитории – россиянам, что армия находится в постоянной боевой готовности. Россия, отмечает международник, постоянно проводит большие военные учения. И это способ мобилизации населения. Вторая – способ косвенного давления на президента Зеленского.

Речь идет не о наступлении России на Украину, а об аккумуляции ресурса и военного капитала, чтобы в Украине это прочитали, как угрозу. Кремль ожидал, что Зеленский будет договариваться с Россией и выполнять условия агрессора. Этого не произошло. Поэтому Кремль ищет способы давления на главу Украины. Конечно, мы не должны открывать шампанское. Кремль продолжит агрессию,

– говорит Тарас Семенюк.

Путин ищет способы давления на Зеленского / Фото Офиса Президента

Кроме того, отмечает эксперт, это ответ России на укрепление военного контингента НАТО в Польше. Идет передислокация сил из Германии в Польшу, которая сейчас будет оставаться форпостом НАТО в Восточной Европе.

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Угроза нападения существует

Военный эксперт Игорь Лосев убежден: рано или поздно Россия начнет широкомасштабное наступление на Украину. В 2014 году, считает он, была первая проба пера. Все эти годы Россия упорно готовится к нападению.

Ресурсов в России на то, чтобы удерживать Украину может не хватить, а захватить – да. Когда такие высокие ставки в игре, кто будет обращать внимание на санкции? Если у Путина будет шанс захватить Украину, он не будет обращать внимание на санкции,

– рассказывает Игорь Лосев.

По его словам, Россия может напасть со стороны Крыма, чтобы захватить распределительные станции Северо-Крымского водоканала. На Донбассе, на северо-востоке – в районе Чернигова. А может быть морской десант из Одессы.

Нападение России с моря завершится фиаско / Фото росСМИ

По мнению Тараса Семенюка, отвергать угрозу наступления России со стороны юга нельзя. Херсонская и Николаевская области могут стать следующим эпицентром нестабильности. Эксперт подчеркивает: с одной стороны, Россия заявляет, будто не хочет воевать, предлагает договариваться. С другой, мобилизует армию. Это скрытый сигнал, что Россия продолжит агрессию.

Украинские войска крепкие. У нас есть ракетные комплексы, проводим регулярные испытания. Это сигнал россиянам, что никто не будет сдавать позиции. Наше преимущество в том, что мы на суше. С точки зрения военной тактики сложнее тому, кто с моря заходит на сушу,

– отмечает Семенюк.

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При этом специалист уверен: Россия будет делать ставку не на открытое военное нападение, а на внутреннюю дестабилизацию Украины через пророссийские силы. Семенюк считает, что период открытых войн прошел, сейчас время войн в политическом и информационном пространстве. Это более эффективно и позволяет избежать ответственности за нападение на другое государство. Соответственно, отмечает он, мы не должны расслабляться, потому что Россия понимает только силу. Украина должна укреплять свои оборонительные позиции.