У Росії оголосили військові збори. З чим це може бути пов’язано і до чого готуються в Кремлі, – в матеріалі 24 каналу.

Прихована мобілізація

Путін видав указ про призов осіб з запасу на військові збори. Експредставник президента України в Криму Борис Бабін переконаний, що це свідчить про початок прихованої масової мобілізації. За його словами, такі укази традиційно видають щороку, але цього разу він суттєво відрізняється від попередніх.

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Усі попередні путінські укази передбачали призов "запасних" на чіткий термін – до двох місяців. Нинішній указ жодних термінів тривалості призову не встановлює,

– зазначив експредставник президента в Криму.



Путін готує напад на Україну? / Фото росЗМІ

На думку Бабіна, цей указ призиває владою Росії військовослужбовців запасу до особливого розпорядження. Тому політик вбачає в цьому відчутну загрозу.

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Для чого Росії може бути потрібна мобілізація

Останнім часом у політичних колах триває багато обговорень на тему того, що Росія може вдатися до нового нападу на Україну з півдня. Росіяни можуть розширити окупацію Криму й на Херсонську область.

Причина – бажання росіян мати контроль за північнокримським каналом, який до окупації забезпечував потребу АР Крим у воді. Нині півострів на межі екологічної катастрофи.

Військове командування України теж не виключає можливість нового нападу Росії. Тому в Херсонській області посилили охорону об'єктів критичної інфраструктури.

Масова мобілізація в Росії – спосіб тиску на Зеленського

Як розповів 24 каналу представник у Kyivstratpro Тарас Семенюк, масова мобілізація в Росії має дві мети. Перша – спосіб показати внутрішній аудиторії – росіянам, що армія перебуває в постійній бойовій готовності. Росія, зауважує міжнародник, постійно проводить великі військові навчання. І це спосіб мобілізації населення. Друга – спосіб непрямого тиску на президента Зеленського.

Мовиться не про наступ Росії на Україну, а акумуляцію ресурсу і військового капіталу, щоб в Україні це прочитали, як загрозу. Кремль очікував, що Зеленський домовлятиметься з Росією і виконуватиме умови агресора. Цього не відбулося. Тому Кремль шукає способи тиску на главу України. Звичайно, ми не повинні відкорковувати шампанське. Кремль продовжить агресію,

– зауважує Тарас Семенюк.



Путін шукає способи тиску на Зеленського / Фото Офісу Президента

Крім того, зазначає експерт, це відповідь Росії на зміцнення військового контингенту НАТО в Польщі. Йде передислокація сил із Німеччини до Польщі, яка зараз залишатиметься форпостом НАТО в Східній Європі.

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Загроза нападу існує

Військовий експерт Ігор Лосєв переконаний: рано чи пізно Росія розпочне широкомасштабний наступ на Україну. У 2014 році, вважає він, була перша проба пера. Всі ці роки Росія наполегливо готується до нападу.

Ресурсів у Росії на те, щоб утримувати Україну може не вистачити, а захопити – так. Коли такі високі ставки в грі, хто звертатиме увагу на санкції? Якщо у Путіна буде шанс захопити Україну, він не звертатиме увагу на санкції,

– розповідає Ігор Лосєв.

За його словами, Росія може напасти з боку Криму, щоб захопити розподільчі станції Північно-кримського водоканалу. На Донбасі, на Північному Сході – в районі Чернігова. А може бути морський десант із Одеси.



Напад Росії з моря завершиться фіаско / Фото росзмі

На переконання Тараса Семенюка, відкидати загрозу наступу Росії боку півдня не можна. Херсонська і Миколаївська області можуть стати наступним епіцентром нестабільності. Експерт підкреслює: з одного боку, Росія заявляє, що ніби не хоче воювати, пропонує домовлятися. З іншого, мобілізовує армію. Це прихований сигнал, що Росія продовжить агресію.

Українські війська міцні. Ми маємо ракетні комплекси, проводимо регулярні випробування. Це сигнал росіянам, що ніхто не здаватиме позицій. Наша перевага в тому, що ми на суші. З точки зору військової тактики складніше тому, хто з моря заходить на сушу,

– наголошує Семенюк.

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При цьому фахівець переконаний: Росія робитиме ставку не на відкритий військовий напад, а на внутрішню дестабілізацію України через проросійські сили. Семенюк вважає, що період відкритих воєн минув, зараз час війн у політичному та інформаційному просторі. Це більш ефективно і дозволяє уникнути відповідальності за напад на іншу державу. Відповідно, наголошує він, ми не повинні розслаблятися, бо Росія розуміє тільки силу. Україна повинна зміцнювати свої оборонні позиції.