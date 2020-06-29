У МЗС України заявили, що організація Росією голосування про внесення змін до Конституції РФ в окупованому Криму матиме для РФ політичні і правові наслідки. Голосування мешканців півострова, які мають незаконно видані паспорти РФ, не залишиться без уваги світу.

Наслідки участі жителів окупованих територій у голосуванні

Міжнародна спільнота має досить широкий інструментарій для відповідного реагування, заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, пише Інтерфакс-Україна.

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Організація голосування на окупованій території Криму, а також організація участі в голосуванні людей, які є власниками незаконно виданих паспортів РФ, буде мати для Росії політичні і правові наслідки,

– зазначив Боднар.

За його словам, міжнародна спільнота

може засудити дії Росії;

не визнати результатів окупованих територій;

розширити санкції та політичний тиск.

"Продовження терміну перебування Путіна при владі – це продовження агресивної політики Росії, і наше суспільство, і світ повинні це розуміти", – наголосив заступник міністра.

Звернення до міжнародних партнерів

Він також додав, що Україна звернулася до міжнародних партнерів з проханням засудити організацію "голосування" в окупованих Криму та Донбасі.

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Яких дій щодо Росії очікують у МЗС

політичної солідарності щодо того, що голосування, особливо на окупованих територіях, вважаються нелегітимними;

щодо людей, які організували таке голосування, будуть застосовані персональні санкції, недопуск на території держав, з боку яких застосовуються такі санкції;

громадяни України, які вимушено перебувають на тимчасово окупованих територіях України, відмовляться брати участь у цьому голосуванні.

Боднар зазначив, що Росія не повинна залучати до голосування жителів окупованих територій. Натомість РФ насильно видає свої паспорти та змушує йти на дільниці для голосування.

"Тут є подвійний сенс: перше – продемонструвати нібито "своє право" на окуповані території, що є прямим порушенням суверенітету України, друге – це штучно збільшити кількість голосів", – пояснив заступник міністра.

На його думку, єдиною відповіддю є продовження санкцій міжнародною спільнотою.