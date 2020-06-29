В МИД Украины заявили, что организация Россией голосования о внесении изменений в Конституцию РФ в оккупированном Крыму будет иметь для РФ политические и правовые последствия. Голосование жителей полуострова, которые имеют незаконно выданные паспорта РФ, не останется без внимания мира.

Последствия участия жителей оккупированных территорий в голосовании

Международное сообщество имеет достаточно широкий инструментарий для соответствующего реагирования, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, пишет Интерфакс-Украина.

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Организация голосования на оккупированной территории Крыма, а также организация участия в голосовании людей, которые являются владельцами незаконно выданных паспортов РФ, будет иметь для России политические и правовые последствия,

– отметил Боднар.

По его словам, международное сообщество

может осудить действия России;

не признать результаты оккупированных территорий;

расширить санкции и политическое давление.

"Продление срока пребывания Путина у власти – это продолжение агрессивной политики России, и наше общество, и мир должны это понимать", – подчеркнул замминистра.

Обращение к международным партнерам

Он также добавил, что Украина обратилась к международным партнерам с просьбой осудить организацию "голосования" в оккупированных Крыму и Донбассе.

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Каких действий в отношении России ожидают в МИД

политической солидарности относительно того, что голосование, особенно на оккупированных территориях, считаются нелегитимными;

в отношении людей, которые организовали такое голосование, будут применены персональные санкции, недопуск на территории государств, со стороны которых применяются такие санкции;

граждане Украины, которые вынужденно находятся на временно оккупированных территориях Украины, откажутся участвовать в этом голосовании.

Боднар отметил, что Россия не должна привлекать к голосованию жителей оккупированных территорий. Зато РФ насильно выдает свои паспорта и заставляет идти на участки для голосования.

"Здесь есть двойной смысл: первое – продемонстрировать якобы "свое право" на оккупированные территории, что является прямым нарушением суверенитета Украины, второе – это искусственно увеличить количество голосов", – пояснил замминистра.

По его мнению, единственным ответом является продление санкций международным сообществом.