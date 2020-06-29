Изменения в Конституцию РФ: последствия для России участия в голосовании крымчан
В МИД Украины заявили, что организация Россией голосования о внесении изменений в Конституцию РФ в оккупированном Крыму будет иметь для РФ политические и правовые последствия. Голосование жителей полуострова, которые имеют незаконно выданные паспорта РФ, не останется без внимания мира.
Последствия участия жителей оккупированных территорий в голосовании
Международное сообщество имеет достаточно широкий инструментарий для соответствующего реагирования, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, пишет Интерфакс-Украина.
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Организация голосования на оккупированной территории Крыма, а также организация участия в голосовании людей, которые являются владельцами незаконно выданных паспортов РФ, будет иметь для России политические и правовые последствия,
– отметил Боднар.
По его словам, международное сообщество
- может осудить действия России;
- не признать результаты оккупированных территорий;
- расширить санкции и политическое давление.
"Продление срока пребывания Путина у власти – это продолжение агрессивной политики России, и наше общество, и мир должны это понимать", – подчеркнул замминистра.
Обращение к международным партнерам
Он также добавил, что Украина обратилась к международным партнерам с просьбой осудить организацию "голосования" в оккупированных Крыму и Донбассе.
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Каких действий в отношении России ожидают в МИД
- политической солидарности относительно того, что голосование, особенно на оккупированных территориях, считаются нелегитимными;
- в отношении людей, которые организовали такое голосование, будут применены персональные санкции, недопуск на территории государств, со стороны которых применяются такие санкции;
- граждане Украины, которые вынужденно находятся на временно оккупированных территориях Украины, откажутся участвовать в этом голосовании.
Боднар отметил, что Россия не должна привлекать к голосованию жителей оккупированных территорий. Зато РФ насильно выдает свои паспорта и заставляет идти на участки для голосования.
"Здесь есть двойной смысл: первое – продемонстрировать якобы "свое право" на оккупированные территории, что является прямым нарушением суверенитета Украины, второе – это искусственно увеличить количество голосов", – пояснил замминистра.
По его мнению, единственным ответом является продление санкций международным сообществом.
Что известно о голосовании за изменения в Конституцию РФ?
Оно стартовало 25 июня. Основной день голосования – 1 июля. Ожидается, что в этот день будут объявлены и первые результаты. Может "обнулить" президентских срока Владимира Путина, позволив ему управлять страной до 2036 года.