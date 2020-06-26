Через сильну засуху і проблеми з водою в Криму Росія може вторгнутися в Україну, вважає генерал-лейтенант США Бен Ходжес. Наскільки серйозна загроза наступу Росії, – в матеріалі 24 каналу.

Росія може напасти заради повернення води в Крим

На думку екскомандувача силами США в Європі генерал-лейтенант Бена Ходжеса, на початку осені Росія планує провести масштабні навчання "Кавказ 2020". І таким чином може вторгнутися на Південь України – Херсонщину. Військові можуть захопити греблю на півночі області, щоб повернути воду в Крим.

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Як розповів 24 каналу дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара, виключати вторгнення Росії в Україну заради відновлення водопостачання в Крим не можна. Понад 80 % потреб півострова у прісній воді до анексії забезпечувала материкова Україна через Північно-Кримський канал. На півострові багато проблем. Проєкт так званого енергетичного мосту в Крим провалився. Плюс проблеми з водою. Хоча, наголошує експерт, для населення води вистачає. Проблеми у забезпеченні окупантських російських військ.

Росія повинна з кожним роком платити все більшу ціну за анексію Криму. Тоді в Кремлі задумаються, що робити далі. Один з варіантів – напад на Україну. Але водночас у Росії можуть піти на компроміси в переговорному процесі,

– вважає Олександр Хара.



Російським окупантам на вистачає води в Криму / Фото росзмі

При цьому, зазначає дипломат, Росія розраховуватиме на певні проросійські настрої на Півдні України. Утім, переконаний Хара, сумнівно, що жителі цих областей підтримають агресію Росії, оскільки не хочуть мати другий Донбас. Навіть в Одесі поступово стихають протистояння у зв’язку з трагічними подіями 2 травня 2014 року.

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До речі, представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю Укрінформу заявив, що присутність російських військ у Придністров’ї і Криму – загроза для України. За його словами, будь-яка військова присутність Росії може бути використана для розвідувально-підривної діяльності або більш широкомасштабної агресії.

Донбас – як важіль тиску для відновлення водопостачання в Крим

На переконання співголови ГІ "Права справа" Дмитра Снєгирьова, Росія не піде на безпосереднє вторгнення в Україну з території анексованого Криму.

Пряме втручання Росії в Україну під гаслами відновлення водопостачання в Крим, покращення гуманітарної ситуації розглядатимуться як акт прямої військової агресії, і не матиме вже прихованої форми, як події на Донбасі. Отже, це призведе до посилення санкцій,

– розповідає Дмитро Снєгирьов.

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Експерт зауважує: головна тактика Росії – дистанціювання від факту окупації і збройної агресії проти України. Всі дії російської дипломатії і керівництва РФ направлені на те, щоб події на Сході України представити, як ніби внутрішній конфлікт.



Росія використає Донбас для відновлення постачання води в Крим / Фото Getty

За словами Снєгирьова, зараз на Донбасі відбувається накопичення і передислокація регулярних підрозділів збройних сил Росії. Зокрема, на початку червня російські війська увійшли на окуповану територію України. Присутність російської батальйонно-тактичної група було підтверджено ОБСЄ.

Росія піде на штучне загострення конфронтації на Донбасі, використовуючи саме ці території як важіль впливу на Україну з метою відновлення водопостачання в Крим,

– підкреслює Снєгирьов.

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Коли Україна може відновити постачання води в Крим

Постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич назвав відновлення водопостачання в Крим значним важелем тиску на державу-окупанта. Чиновник підкреслив: водопостачання півострова можливе тільки після його деокупації.



Відновити водопостачання лише після деокупації Криму / Фото Facebook

Як наголошує Олександр Хара, відновлювати водопостачання в Крим під гаслами гуманітарної місії не можна. Для населення води вистачає. А вода потрібна російським окупантам. Такий крок відтягне повернення Криму на невизначений час.

Головна умова, за його словами, – повний вихід Росії з Донбасу і Криму. Тоді можна говорити про відновлення водопостачання.