Из-за сильной засухи и проблем с водой в Крыму Россия может вторгнуться в Украину, считает генерал-лейтенант США Бен Ходжес. Насколько серьезна угроза наступления России, – в материале 24 канала.

Россия может напасть ради возвращения воды в Крым

По мнению бывшего командующего силами США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, в начале осени Россия планирует провести масштабные учения "Кавказ 2020". И таким образом может вторгнуться на Юг Украины – Херсон. Военные могут захватить плотину на севере области, чтобы вернуть воду в Крым.

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Как рассказал 24 каналу дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара, исключать вторжения России в Украину ради восстановления водоснабжения в Крым нельзя. Более 80 % потребностей полуострова в пресной воде до аннексии обеспечивала материковая Украина через Северо-Крымский канал. На полуострове много проблем. Проект так называемого энергетического моста в Крым провалился. Плюс проблемы с водой. Хотя, отмечает эксперт, для населения воды хватает. Проблемы в обеспечении оккупантских российских войск.

Россия должна с каждым годом платить все большую цену за аннексию Крыма. Тогда в Кремле задумаются, что делать дальше. Один из вариантов – нападение на Украину. Но в то же время в России могут пойти на компромиссы в переговорном процессе,

– считает Александр Хара.



Российским оккупантам на хватает воды в Крыму / Фото росСМИ

При этом, отмечает дипломат, Россия может рассчитывать на определенные пророссийские настроения на Юге Украины. Впрочем, убежден Хара, сомнительно, что жители этих областей поддержат агрессию России, поскольку не хотят иметь второй Донбасс. Даже в Одессе постепенно стихают противостояния в связи с трагическими событиями 2 мая 2014 года.

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Кстати, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Укринформу заявил, что присутствие российских войск в Приднестровье и Крыму – угроза для Украины. По его словам, любое военное присутствие России может быть использовано для разведывательно-подрывной деятельности или более широкомасштабной агрессии.

Донбасс как рычаг давления для восстановления водоснабжения в Крым

По убеждению сопредседателя ГИ "Права справа" Дмитрия Снегирева, Россия не пойдет на прямое вторжение в Украину с территории аннексированного Крыма.

Прямое вмешательство России в Украину под лозунгами восстановления водоснабжения в Крым, улучшения гуманитарной ситуации – будут рассматриваться как акт прямой военной агрессии, и не будет уже скрытой формы, как события на Донбассе. Следовательно, это приведет к усилению санкций,

– рассказывает Дмитрий Снегирев.

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Эксперт отмечает: главная тактика России – дистанцирование от факта оккупации и вооруженной агрессии против Украины. Все действия российской дипломатии и руководства РФ направлены на то, чтобы события на Востоке Украины представить, как будто это внутренний конфликт.



Россия использует Донбасс для возобновления поставок воды в Крым / Фото Getty

По словам Снегирева, сейчас на Донбассе происходит накопление и передислокация регулярных подразделений вооруженных сил России. В частности, в начале июня российские войска вошли на оккупированную территорию Украины. Присутствие российской батальйонно-тактической группы было подтверждено ОБСЕ.

Россия пойдет на искусственное обострение конфронтации на Донбассе, используя именно эти территории как рычаг влияния на Украину с целью восстановления водоснабжения в Крым,

– подчеркивает Снегирев.

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Когда Украина может возобновить поставки воды в Крым

Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич назвал восстановление водоснабжения в Крым значительным рычагом давления на государство-оккупанта. Чиновник подчеркнул: водоснабжение полуострова возможно только после его деоккупации.



Возобновить водоснабжения только после деоккупации Крыма / Фото Facebook

Как отмечает Александр Хара, восстанавливать водоснабжение в Крым под лозунгами гуманитарной миссии нельзя. Для населения воды хватает. А вода нужна российским оккупантам. Такой шаг оттянет возвращение Крыма на неопределенное время.

Главное условие, по его словам, – полный выход России с Донбасса и Крыма. Тогда можно говорить о восстановлении водоснабжения.