Все чаще российский лидер Владимир Путин начинает говорить о территории соседних государств. Он до сих пор считает их русскими. И высказывает из-за этого претензии.

На этот раз о территориальных подарках, которые якобы получили бывшие страны Советского Союза, Путин заявил в фильме "Россия. Кремль. Путин", который показали на одном из местных телеканалов, сообщает 24 канал.

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"Возникает вопрос: [как быть], если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой "багаж" огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава Союза. Ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой "подарки" от русского народа. Ведь ничего этого не было прописано", – заявил Путин в фильме.

В Кремле убеждают, что в этих словах Путина нет никаких территориальных претензий к соседним странам. Пресс-секретарь Путина Песков заявляет, что тот говорил лишь о проблемах в Конституции СССР. Однако на вопрос о том, каким именно странам был сделан такой территориальный "подарок", Песков отказался отвечать, пишет ТАСС.

В России убеждают, что вопрос территориальных претензий не будет на повестке дня во время парада в Москве 24 июня. Туда должны прибыть некоторые лидеры из бывших постсоветских стран.

Путин и территориальные претензии России