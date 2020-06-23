Путин высказал претензии к соседним странам за "территориальные подарки"
Все чаще российский лидер Владимир Путин начинает говорить о территории соседних государств. Он до сих пор считает их русскими. И высказывает из-за этого претензии.
На этот раз о территориальных подарках, которые якобы получили бывшие страны Советского Союза, Путин заявил в фильме "Россия. Кремль. Путин", который показали на одном из местных телеканалов, сообщает 24 канал.
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"Возникает вопрос: [как быть], если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой "багаж" огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава Союза. Ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой "подарки" от русского народа. Ведь ничего этого не было прописано", – заявил Путин в фильме.
В Кремле убеждают, что в этих словах Путина нет никаких территориальных претензий к соседним странам. Пресс-секретарь Путина Песков заявляет, что тот говорил лишь о проблемах в Конституции СССР. Однако на вопрос о том, каким именно странам был сделан такой территориальный "подарок", Песков отказался отвечать, пишет ТАСС.
В России убеждают, что вопрос территориальных претензий не будет на повестке дня во время парада в Москве 24 июня. Туда должны прибыть некоторые лидеры из бывших постсоветских стран.
Путин и территориальные претензии России
- Это не впервые Путин высказывает территориальные претензии к соседним странам. В своей статье о Второй мировой войне он заявил, что присоединение стран Балтии к СССР было добровольным и законным.
- Украинский Крым он тоже называет российской территорией. Хотя посол США ему напомнил, что еще в 2008 году Путин заявил, что не имеет территориальных претензий по Крыму и признает границы с Украиной. Но в 2014 году аннексировал эту территорию.
До этого он начал войну с Грузией, захватив два региона этой страны – Абхазию и Южную Осетию. Это было в 2008 году.
- Российские войска добились создания незаконного образования на территории Молдовы – так называемой Приднестровской Молдавской Республики. Но это было еще до правления Путина.
- Кроме стран бывшего СССР, территориальные претензии у России есть и к другим странам. Среди них и Япония. Речь идет о южных островах Курильской гряды – Итурупе, Кунашире, Шикотане и островам Хабомаи. Из-за споров по этим территориям СССР и Япония так и не подписали мирный договор после Второй мировой войны.