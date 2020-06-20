Владимир Путин написал статью, в которой в лучших традициях советских историков искажает факты. Он считает, что Латвия, Литва и Эстония были законно присоединены к СССР. Он также оправдывает вторжение Красной армии в Польшу в сентябре 1939 года.

Статью Владимира Путина о Второй мировой опубликовали в американском журнале National Interest, который принадлежит выходцу из России Дмитрию Саймсу. Детали в материале 24 канала.

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Российский президент уже давно анонсировал выход статьи о Второй мировой. Ее ждали в начале мая, к годовщине окончания войны в Европе, но "шедевр" опубликовали в годовщину оккупации Советским Союзом стран Балтии.

С точки зрения исторической науки – это абсолютно неинтересный материал. Статья – всего лишь очередное послание кремлевской пропаганды, которое связывает исторические события с настоящим – ведь методы оккупации Украины и стран Балтии очень похожи.

Почему Путин написал статью о Второй мировой

На запрещенном в РФ сайте Грани.ру журналист Илья Мильштейн назвал писанину президента РФ "произведением, от которого скулы ломит".

Путин непрерывно врет и отстал от времени не на полгода и не на месяц, он опоздал на десятилетие со своими историческими лекциями,

– пишет журналист.

Страшновато, что этот человек сегодня вдруг вспоминает о легитимности захвата прибалтийских республик, считает Мильштейн.



Илья Мильштейн / Фото Грани.ру

Журналист отмечает, что непонятно, что на уме у Путина – это он чисто теоретически так рассуждает или желает повторить былые подвиги коммунистических оккупантов.

На дворе совсем другая эпоха и есть веские основания предполагать, что Путин свои исторические мечты в жизнь не воплотит. И статья его, широко разрекламированная еще в прошлом году, следа не оставит и пройдет практически незамеченной для современников, считает Мильштейн.

Россия оправдывает свои преступления

В Кремле ничего не делается просто так. Выход статьи сопровождается разговорами на самом высоком уровне о пересмотре значения пакта Молотова-Риббентропа.

В Думе готовится законопроект, который признает недействительным постановление Съезда народных депутатов СССР об осуждении подписания пакта Молотова-Риббентропа и секретных протоколов к этому документу, пишет журналист Виталий Портников.



Виталий Портников / Фото со страницы Facebook

Современная Россия пытается дать новую оценку союзу Сталина и Гитлера. Пакт, который подписали в Москве в 1939 году, хотят признать необходимым для страны и очень полезным решением.

Историческая справка

Пакт подписали министр иностранных дел гитлеровской Германии Йоахим фон Риббентроп и глава Совета Народных Комиссаров Вячеслав Молотов. Документ фактически разделял влияние двух государств-агрессоров в Европе. Тайным дополнительным протоколом определялись сферы взаимных интересов обоих государств в Восточной Европе и раздел Польши между ними при ожидаемом в те дни нападении Германии на Польшу. По этим же протоколам Советский Союз оккупировал страны Балтии – Латвию, Литву и Эстонию в 1940 году.

В своей статье Владимир Путин пишет, что вступление прибалтийских стран в состав СССР состоялось на договорной основе и по согласию их власти. Это соответствовало международному и государственному праву того времени, – подчеркнул российский президент.

Следовательно, факт оккупации российская сторона не признает.

Исторические параллели: Прибалтика – Украина

Тогда было все так, как и в наши времена, когда Россия оккупировала Крым и часть Донбасса. На территории Литвы, Латвии и Эстонии на момент оккупации находились российские военные базы, как и в Крыму. Советские войска появились в Прибалтике после ультиматума из Кремля. И эти контингенты превышали по численности армии балтийских стран.

В июньские дни 1940 года буквально за несколько дней советские войска взяли под свой контроль государственные учреждения и всю инфраструктуру балтийских стран, заменили там власть и уже через несколько месяцев марионеточные парламенты этих государств, до выборов, к которым были допущены только коммунисты и их союзники, "попросились" в Советский Союз.



Сталин с Риббентропом / Фото Wikimedia Commons

Аналогичную схему советская власть использовала при вторжении в Афганистан, а современная Россия при оккупации Украины.

Присоединение балтийских стран тогда было важно со стратегической точки зрения, чтобы "отодвинуть" границу, главным аргументом аннексии, который поддерживают в России и сегодня, является то, что если бы не советская власть, там был бы Гитлер.

Раздел Польши

В том, что началась Вторая мировая, виноваты все ведущие страны, пишет Путин. Например Польшу (тогдашнюю власть этой страны) он обвиняет в сговоре с Гитлером при захвате Германией Чехословакии.

Когда Путин переходит к анализу конкретных событий: Мюнхенский сговор, пакт Молотова-Риббентропа, нападение СССР на Польшу, аннексия стран Балтии, то он продвигает тезис, что СССР был вынужден так действовать, чтобы защитить себя от возможной агрессии.

В частности, оккупацию Польши он объясняет опять-таки тем, что если бы не мы, там бы был Гитлер. В 1939 году Красная армия оккупировала территории Польши, которые ранее входили в Российскую империи, но не только их. И об этом договорились в Москве представители Германии и СССР.

Зачем ворошить историю

Потому что на этом держится вся причудливая и гадкая идеология агрессии России. Искаженная история и ложь позволила Владимиру Путину аннексировать Крым и оккупировать Донбасс, если бы украинские войска не остановили бы его там, оккупанты этим бы не ограничились. План "Новороссия" провалился, хотя его сторонники и верят в существование фашистов в Украине и угрозу от Запада для РФ (теперь речь идет о США, а не Германии).

Свои преступления Владимир Путин оправдывает историческими параллелями, мол, никакой оккупации прибалтийских стран и Польши не было, так же он говорит и про Крым и Донбасс.

Российский президент Владимир Путин в своей статье вновь призывает к проведению встречи лидеров пяти стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Он фактически приравнивает этот саммит к Ялтинской конференции, на которой лидеры стран-союзниц во Второй Мировой войне поделили Европу и сферы влияния в мире, это и является главной целью публикации статьи, считает Виталий Портников.

Путин мечтает, что такая историческая "правда" поможет ему узаконить раздел Украины.