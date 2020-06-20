У стилі Сталіна: що не так зі статтею Путіна про Другу світову війну
Володимир Путін написав статтю в якій у кращих традиціях радянських істориків спотворює факти. Він вважає, що Латвія, Литва та Естонія були законно приєднанні до СРСР. Він також виправдовує вторгнення Червоної армії в Польщу у вересні 1939 року.
Статтю Володимира Путіна про Другу світову опублікували в американському журналі National Interest, який належить вихідцю з Росії Дмитру Саймсу. Деталі у матеріалі 24 каналу.
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Російський президент вже давно анонсував вихід статті про Другу світову. Її чекали на початку травня, до річниці завершення війни в Європі, але "шедевр" опублікували у роковини окупації Радянським Союзом країн Балтії.
З точки зору історичної науки – це абсолютно нецікавий матеріал. Стаття – лише чергове послання кремлівської пропаганди, яке зв’язує історичні події із сьогоденням – адже методи окупації України й країн Балтії дуже схожі.
Чому Путін написав статтю про Другу світову
На забороненому в РФ сайті Грані.ру журналіст Ілля Мільштейн назвав писанину президента РФ – твором, від якого "вилиці ломить".
Путін безперервно бреше і відстав від часу не на півроку, і не на місяць, він запізнився на десятиліття зі своїми історичними лекціями,
– пише журналіст.
Страшнувато, що ця людина сьогодні раптом згадує про легітимність захоплення прибалтійських республік, вважає Мільштейн.
Ілля Мільштейн / Фото Грані.ру
Журналіст зазначає, що незрозуміло, що на думці у Путіна – це він чисто теоретично так міркує або бажає повторити колишні подвиги комуністичних окупантів.
На дворі епоха зовсім інша і є вагомі підстави припускати, що Путін свої історичні мрії в життя не втілить. І стаття його, широко розрекламована ще в минулому році, сліду в цьому не залишить й пройде практично непоміченою для сучасників, вважає Мільштейн.
Росія виправдовує свої злочини
У Кремлі нічого не робиться просто так. Вихід статті супроводжується розмовами на найвищому рівні про перегляд значення пакту Молотова-Ріббентропа.
В Думі готується законопроєкт, який визнаватиме недійсною постанову З'їзду народних депутатів СРСР про засудження підписання пакту Молотова-Ріббентропа і секретних протоколів до цього документа, пише журналіст Віталій Портніков.
Віталій Портніков / Фото з сторінки Facebook
Сучасна Росія намагається дати нову оцінку союзу Сталіна і Гітлера. Пакт, який підписали у Москві у 1939 році хочуть визнати необхідним для країни і дуже корисним рішенням.
Історична довідка
У своїй статті Володимир Путін пише, що вступ прибалтійських країн до складу СРСР відбувся на договірній основі і за згодою їхньої влади. Це відповідало міжнародному та державному праву того часу, – наголосив російський президент.
Отже, факт окупації російська сторона не визнає.
Історичні паралелі: Прибалтика – Україна
Тоді було все так як і у наші часи, коли Росія окупувала Крим та частину Донбасу. На території Литви, Латвії та Естонії на момент окупації знаходились російські військові бази, як і в Криму. Радянські війська з'явилися у Прибалтиці після ультиматуму з Кремля. І ці контингенти перевищували за чисельністю армії балтійських країн.
В червневі дні 1940 року буквально за кілька днів радянські війська взяли під свій контроль державні установи і всю інфраструктуру балтійських країн, замінили там владу і вже через кілька місяців маріонеткові парламенти цих держав, до виборів, в які були допущені тільки комуністи і їх союзники, "попросилися" в Радянський Союз.
Сталін з Ріббентропом / Фото Wikimedia Commons
Аналогічну схему радянська влада використала при вторгненні у Афганістан, а сучасна Росія при окупації України.
Приєднання балтійських країн тоді було важливо зі стратегічної точки зору, щоб "відсунути" кордон, головним аргументом анексії, який підтримують в Росії й сьогодні, це те, що якби не радянська влада, там був би Гітлер.
Розподіл Польщі
У тому, що розпочалась Друга світова винні всі провідні країни, пише Путін. Наприклад Польщу (тодішню владу цієї країни) він звинувачує у змові з Гітлером при захопленні Німеччиною Чехословаччини.
Коли Путін переходить до аналізу конкретних подій: Мюнхенська змова, пакт Молотова-Ріббентропа, напад СРСР на Польщу, анексія країн Балтії, то він просуває тезу, що СРСР був змушений так діяти, щоб захистити себе від можливої агресії.
Зокрема окупацію Польщі він пояснює знову таки тим, що якби не ми, там би був Гітлер. У 1939 році Червона армія окупувала території Польщі, які раніше входили до Російської імперії, але не тільки їх. І про це домовились у Москві представники Німеччини та СРСР.
Навіщо ворушити історію
Бо на цьому тримається уся химерна й гидка ідеологія агресії Росії. Спотворена історія й брехня дозволила Володимиру Путіну анексувати Крим й окупувати Донбас, якби українські війська не зупинили б його там, окупанти цим би не обмежились. План "Новоросія" провалився, хоч його прибічники й вірять у існування фашистів в Україні й загрози від Заходу для РФ (тепер мова йде про США, а не про Німеччину).
Свої злочини Володимир Путін виправдовує історичними паралелями, мовляв ніякої окупації прибалтійських країн та Польщі не було, так само він говорить й про Крим та Донбас.
Російський президент Володимир Путін у своїй статті знову закликає до проведення зустрічі лідерів п'яти країн – постійних членів Ради Безпеки ООН. Він фактично прирівнює цей саміт до Ялтинської конференції, на якій лідери країн-союзниць у Другій Світовій війні поділили Європу і сфери впливу у світі, це і є головною метою публікації статті, вважає Віталій Портніков.
Путін мріє, що така історична "правда" допоможе йому узаконити розділ України.