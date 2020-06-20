Володимир Путін написав статтю в якій у кращих традиціях радянських істориків спотворює факти. Він вважає, що Латвія, Литва та Естонія були законно приєднанні до СРСР. Він також виправдовує вторгнення Червоної армії в Польщу у вересні 1939 року.

Статтю Володимира Путіна про Другу світову опублікували в американському журналі National Interest, який належить вихідцю з Росії Дмитру Саймсу. Деталі у матеріалі 24 каналу.

Читати також Путін написав статтю про Другу світову: Країни Балтії приєдналися до СРСР законно

Російський президент вже давно анонсував вихід статті про Другу світову. Її чекали на початку травня, до річниці завершення війни в Європі, але "шедевр" опублікували у роковини окупації Радянським Союзом країн Балтії.

З точки зору історичної науки – це абсолютно нецікавий матеріал. Стаття – лише чергове послання кремлівської пропаганди, яке зв’язує історичні події із сьогоденням – адже методи окупації України й країн Балтії дуже схожі.

Чому Путін написав статтю про Другу світову

На забороненому в РФ сайті Грані.ру журналіст Ілля Мільштейн назвав писанину президента РФ – твором, від якого "вилиці ломить".

Путін безперервно бреше і відстав від часу не на півроку, і не на місяць, він запізнився на десятиліття зі своїми історичними лекціями,

– пише журналіст.

Страшнувато, що ця людина сьогодні раптом згадує про легітимність захоплення прибалтійських республік, вважає Мільштейн.

Ілля Мільштейн / Фото Грані.ру

Журналіст зазначає, що незрозуміло, що на думці у Путіна – це він чисто теоретично так міркує або бажає повторити колишні подвиги комуністичних окупантів.

На дворі епоха зовсім інша і є вагомі підстави припускати, що Путін свої історичні мрії в життя не втілить. І стаття його, широко розрекламована ще в минулому році, сліду в цьому не залишить й пройде практично непоміченою для сучасників, вважає Мільштейн.

Росія виправдовує свої злочини

У Кремлі нічого не робиться просто так. Вихід статті супроводжується розмовами на найвищому рівні про перегляд значення пакту Молотова-Ріббентропа.

В Думі готується законопроєкт, який визнаватиме недійсною постанову З'їзду народних депутатів СРСР про засудження підписання пакту Молотова-Ріббентропа і секретних протоколів до цього документа, пише журналіст Віталій Портніков.

Віталій Портніков / Фото з сторінки Facebook

Сучасна Росія намагається дати нову оцінку союзу Сталіна і Гітлера. Пакт, який підписали у Москві у 1939 році хочуть визнати необхідним для країни і дуже корисним рішенням.

Історична довідка

Пакт підписали міністр закордонних справ гітлерівської Німеччини Йоахім фон Ріббентроп та глава ради народних комісарів В’ячеслав Молотов. Документ фактично розділяв вплив двох держав-агресорів у Європі. Таємним додатковим протоколом визначались сфери взаємних інтересів обох держав у Східній Європі та поділ Польщі між ними при очікуваному в ті дні нападі Німеччини на Польщу. За цими ж протоколами Радянський Союз окупував країни Балтії – Латвію, Литву та Естонію у 1940 році.

У своїй статті Володимир Путін пише, що вступ прибалтійських країн до складу СРСР відбувся на договірній основі і за згодою їхньої влади. Це відповідало міжнародному та державному праву того часу, – наголосив російський президент.

Отже, факт окупації російська сторона не визнає.

Історичні паралелі: Прибалтика – Україна

Тоді було все так як і у наші часи, коли Росія окупувала Крим та частину Донбасу. На території Литви, Латвії та Естонії на момент окупації знаходились російські військові бази, як і в Криму. Радянські війська з'явилися у Прибалтиці після ультиматуму з Кремля. І ці контингенти перевищували за чисельністю армії балтійських країн.

В червневі дні 1940 року буквально за кілька днів радянські війська взяли під свій контроль державні установи і всю інфраструктуру балтійських країн, замінили там владу і вже через кілька місяців маріонеткові парламенти цих держав, до виборів, в які були допущені тільки комуністи і їх союзники, "попросилися" в Радянський Союз.

Сталін з Ріббентропом / Фото Wikimedia Commons

Аналогічну схему радянська влада використала при вторгненні у Афганістан, а сучасна Росія при окупації України.

Приєднання балтійських країн тоді було важливо зі стратегічної точки зору, щоб "відсунути" кордон, головним аргументом анексії, який підтримують в Росії й сьогодні, це те, що якби не радянська влада, там був би Гітлер.

Розподіл Польщі

У тому, що розпочалась Друга світова винні всі провідні країни, пише Путін. Наприклад Польщу (тодішню владу цієї країни) він звинувачує у змові з Гітлером при захопленні Німеччиною Чехословаччини.

Коли Путін переходить до аналізу конкретних подій: Мюнхенська змова, пакт Молотова-Ріббентропа, напад СРСР на Польщу, анексія країн Балтії, то він просуває тезу, що СРСР був змушений так діяти, щоб захистити себе від можливої ​​агресії.

Зокрема окупацію Польщі він пояснює знову таки тим, що якби не ми, там би був Гітлер. У 1939 році Червона армія окупувала території Польщі, які раніше входили до Російської імперії, але не тільки їх. І про це домовились у Москві представники Німеччини та СРСР.

Навіщо ворушити історію

Бо на цьому тримається уся химерна й гидка ідеологія агресії Росії. Спотворена історія й брехня дозволила Володимиру Путіну анексувати Крим й окупувати Донбас, якби українські війська не зупинили б його там, окупанти цим би не обмежились. План "Новоросія" провалився, хоч його прибічники й вірять у існування фашистів в Україні й загрози від Заходу для РФ (тепер мова йде про США, а не про Німеччину).

Свої злочини Володимир Путін виправдовує історичними паралелями, мовляв ніякої окупації прибалтійських країн та Польщі не було, так само він говорить й про Крим та Донбас.

Російський президент Володимир Путін у своїй статті знову закликає до проведення зустрічі лідерів п'яти країн – постійних членів Ради Безпеки ООН. Він фактично прирівнює цей саміт до Ялтинської конференції, на якій лідери країн-союзниць у Другій Світовій війні поділили Європу і сфери впливу у світі, це і є головною метою публікації статті, вважає Віталій Портніков.

Путін мріє, що така історична "правда" допоможе йому узаконити розділ України.