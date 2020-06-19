Решится ли российская государственная Дума на принятие закона, который признает недействительным постановление Съезда народных депутатов СССР об осуждении подписания пакта Молотова-Риббентропа и секретных протоколов к этому документу? Если примет, думаю, ничего неожиданного в этом не будет.

Союза Сталина и Гитлера

В России уже не раз на самом высоком уровне – в том числе и в заявлениях внешнеполитического ведомства этой страны давалась высокая оценка союза Сталина и Гитлера, а сам пакт – в полном соответствии с вымыслами советской пропаганды – объявлялся необходимым для страны и очень полезным решением.

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В сентябре 2019 года именно такая оценка пакта была дана в заявлении российского МИДа, которое появилось как раз в годовщину совместного парада советских и нацистских войск в оккупированном Бресте, как раз после уничтожения агрессорами Польши. Ну а что касается совместных протоколов, которые разделяли Европу между двумя диктаторами-убийцами, то их существование советские руководители благополучно отрицали и скрывали вплоть до горбачевской перестройки. Почему бы и сейчас не сделать вид, что их никогда не существовало?

Оккупация стран Балтии, Афганистана и Крыма

Вопрос "реабилитации" пакта особенно интересен в эти июньские дни, когда отмечается 80-я годовщина оккупации советскими войсками стран Балтии. Той самой оккупации, факт которой был фактически констатирован при признании восстановления государственности Латвии, Литвы и Эстонии соответствующим решением Государственного Совета СССР в 1991 году и той самой оккупации, факт которой отрицает российское руководство.

Именно в июньские дни 1940 года буквально за несколько дней советские войска взяли под свой контроль государственные учреждения и всю инфраструктуру балтийских стран, заменили там власть и уже через несколько месяцев марионеточные "парламенты" этих государств, к выборам в которые были допущены только коммунисты и их союзники, попросились в Советский Союз. "Добровольно".

Сегодня, конечно, всерьез говорить о "добровольности" такого присоединения не решится, думаю, ни один человек, который хотя бы приблизительно знает советскую историю, понимает, как вообще в Советском Союзе все это делалось. Но есть и другой аргумент, куда более важный для современных ревнителей "победобесия" – присоединение балтийских стран было важно со стратегической точки зрения, чтобы "отодвинуть" границу. Словом, если бы не мы – там был бы Гитлер.

И вот в этом, уверен, как раз состоит самая главная ложь, которая потом будет применяться и в период оккупации Афганистана, и при аннексии Крыма.

Все дело в том – и об этом мало кто помнит сегодня – что на момент оккупации Латвии, Литвы и Эстонии на территории этих стран уже находились внушительные военные контингенты Советского Союза, появившиеся там после ультиматума из Кремля. И эти контингенты превышали по численности армии балтийских стран.

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Риторика так и не изменилась

А вот Гитлер, напротив, эвакуировал из Балтии всех местных немцев, потому что знал о грядущей советской оккупации. В июне 1941 года рейхсвер без особых проблем оккупирует и Латвию, и Литву, и Эстонию. Никакого стратегического преимущества от нахождения на территории этих стран Красная Армия не получит.

Но от этого советская пропаганда не изменится. Когда готовилась оккупация Афганистана, в Москве опять заговорят похожим языком: если бы не мы, туда пришли бы американцы. Но в 1979 году в Кабуле был дружественный Советскому Союзу режим и именно он просил о военной помощи. Только не против американцев, а против собственного народа.

Когда будет приниматься решение об аннексии Крыма, тоже, напомню, вновь вспомнят об американцах. И вновь эта версия не будет выдерживать никакой критики по одной простой причине. В Крыму – как и в балтийских странах в 1940 году – уже была на момент оккупации российская военная база. И никаких юридических возможностей от нее избавиться у Украины после Харьковских соглашений не было. Какие американцы?

Есть пропаганда и есть история. И можно, конечно, принимать любые постановления Государственной Думы, но вот только правды о том, что происходило с советскими и российскими вторжениями в соседние страны это не изменит.

Источник: Крым.Реалии