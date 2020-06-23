Все частіше російський лідер Володимир Путін починає говорити про території сусідніх держав. Він і досі вважає їх російськими. І висловлює через це претензії.

Цього разу про територіальні подарунки, які нібито отримали колишні країни Радянського Союзу, Путін заявив у фільмі "Росія. Кремль. Путін", який показали на одному з місцевих телеканалів, повідомляє 24 канал.

Читайте також Росія розпадеться як Радянський Союз: журналіст з РФ сказав, коли Крим повернуть Україні

"Виникає питання: [як бути], якщо та чи інша республіка увійшла до складу Радянського Союзу, але отримала у свій "багаж" величезну кількість російських земель, традиційно російських історичних територій, а потім раптом вирішила вийти зі складу Союзу. Ну хоча б тоді виходила з тим, з чим прийшла, і не тягла б з собою "подарунки" від російського народу. Адже нічого цього не було прописано", – заявив Путін у фільмі.

У Кремлі переконують, що у цих словах Путіна немає ніяких територіальних претензій до сусідніх країн. Речник Путіна Пєсков заявляє, що той говорив лише про проблеми в Конституції СРСР. Однак на питання про те, яким саме країнам був зроблений такий територіальний "подарунок", Пєсков відмовився відповідати, пише ТАСС.

У Росії переконують, що питання територіальних претензій не буде на порядку денному під час параду в Москві 24 червня. Туди мають прибути деякі лідери з колишніх пострадянських країн.

Путін і територіальні претензії Росії

Це не вперше Путін висловлює територіальні претензії до сусідніх країн. У своїй статті про Другу світову війну він заявив, що приєднання країн Балтії до СРСР було добровільним та законним.

Український Крим він теж називає російською територією. Хоча посол США йому нагадав, що ще у 2008 році Путін заявив, що не має територіальних претензій щодо Криму та визнає кордони з Україною. Але у 2014 році анексував цю територію.

До цього він розпочав війну з Грузією, захопивши два регіони цієї країни – Абхазію та Південну Осетію. Це було у 2008 році.

Російські війська домоглися створення незаконного утворення на території Молдови – так званої Придністровської Молдавської Республіки. Але це було ще до правління Путіна.