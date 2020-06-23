Путін висловив претензії до сусідніх країн через "територіальні подарунки"
Все частіше російський лідер Володимир Путін починає говорити про території сусідніх держав. Він і досі вважає їх російськими. І висловлює через це претензії.
Цього разу про територіальні подарунки, які нібито отримали колишні країни Радянського Союзу, Путін заявив у фільмі "Росія. Кремль. Путін", який показали на одному з місцевих телеканалів, повідомляє 24 канал.
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"Виникає питання: [як бути], якщо та чи інша республіка увійшла до складу Радянського Союзу, але отримала у свій "багаж" величезну кількість російських земель, традиційно російських історичних територій, а потім раптом вирішила вийти зі складу Союзу. Ну хоча б тоді виходила з тим, з чим прийшла, і не тягла б з собою "подарунки" від російського народу. Адже нічого цього не було прописано", – заявив Путін у фільмі.
У Кремлі переконують, що у цих словах Путіна немає ніяких територіальних претензій до сусідніх країн. Речник Путіна Пєсков заявляє, що той говорив лише про проблеми в Конституції СРСР. Однак на питання про те, яким саме країнам був зроблений такий територіальний "подарунок", Пєсков відмовився відповідати, пише ТАСС.
У Росії переконують, що питання територіальних претензій не буде на порядку денному під час параду в Москві 24 червня. Туди мають прибути деякі лідери з колишніх пострадянських країн.
Путін і територіальні претензії Росії
- Це не вперше Путін висловлює територіальні претензії до сусідніх країн. У своїй статті про Другу світову війну він заявив, що приєднання країн Балтії до СРСР було добровільним та законним.
- Український Крим він теж називає російською територією. Хоча посол США йому нагадав, що ще у 2008 році Путін заявив, що не має територіальних претензій щодо Криму та визнає кордони з Україною. Але у 2014 році анексував цю територію.
- До цього він розпочав війну з Грузією, захопивши два регіони цієї країни – Абхазію та Південну Осетію. Це було у 2008 році.
- Російські війська домоглися створення незаконного утворення на території Молдови – так званої Придністровської Молдавської Республіки. Але це було ще до правління Путіна.
- Окрім країн колишнього СРСР, територіальні претензії в Росії є й з іншими країнами. Серед них і Японія. Мова йде про південні острови Курильської гряди — Ітурупу, Кунаширу, Шикотану і островів Хабомаї. Через суперечки щодо цих територій, СРСР та Японія так і не підписали мирний договір після Другої світової війни.