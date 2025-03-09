Що потрібно для оформлення чорного посвідчення
Чорне посвідчення оформлюється у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), повідомляє 24 Канал з посиланням на "Юридичну сотню".
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Зауважте! Видається чорне посвідчення також у ТЦК та СП.
Чорне посвідчення передбачено для родичів військових, які загинули під час проходження військової служби (у небойових ситуаціях також),
– йдеться у повідомленні "Юридичної сотні".
Для оформлення чорного посвідчення потрібно надати:
- документ, який підтверджує загибель чи смерть військовослужбовця;
- документ, засвідчуючий зникнення безвісти військовослужбовця.
Зверніть увагу! Документ, що має підтвердити смерть, загибель чи зникнення військовослужбовця видається військкоматом (ТЦК та СП).
Хто має право на отримання чорного посвідчення
- діти загиблого;
- люди, що перебували на утриманні загиблого;
- батьки;
- один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;
- діти, які мають свої сім'ї (за умови, що вони стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття);
- діти, у яких обоє батьків яких загинули або пропали безвісти.