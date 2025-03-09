Що потрібно для оформлення чорного посвідчення

Чорне посвідчення оформлюється у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), повідомляє 24 Канал з посиланням на "Юридичну сотню".

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Зауважте! Видається чорне посвідчення також у ТЦК та СП.

Чорне посвідчення передбачено для родичів військових, які загинули під час проходження військової служби (у небойових ситуаціях також),

– йдеться у повідомленні "Юридичної сотні".

Для оформлення чорного посвідчення потрібно надати:

документ, який підтверджує загибель чи смерть військовослужбовця;

документ, засвідчуючий зникнення безвісти військовослужбовця.

Зверніть увагу! Документ, що має підтвердити смерть, загибель чи зникнення військовослужбовця видається військкоматом (ТЦК та СП).

Хто має право на отримання чорного посвідчення