Что нужно для оформления черного удостоверения
Черное удостоверение оформляется в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), сообщает 24 Канал со ссылкой на "Юридическую сотню".
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Обратите внимание! Выдается черное удостоверение также в ТЦК и СП.
Черное удостоверение предусмотрено для родственников военных, погибших во время прохождения военной службы (в небоевых ситуациях также),
– говорится в сообщении "Юридической сотни".
Для оформления черного удостоверения нужно предоставить:
- документ, подтверждающий гибель или смерть военнослужащего;
- документ, удостоверяющий исчезновение без вести военнослужащего.
Обратите внимание! Документ, что должен подтвердить смерть, гибель или исчезновение военнослужащего выдается военкоматом (ТЦК и СП).
Кто имеет право на получение черного удостоверения
- дети погибшего;
- люди, находившиеся на содержании погибшего;
- родители;
- один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;
- дети, которые имеют свои семьи (при условии, что они стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия);
- дети, у которых оба родителя которых погибли или пропали без вести.