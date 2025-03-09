Что нужно для оформления черного удостоверения

Черное удостоверение оформляется в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), сообщает 24 Канал со ссылкой на "Юридическую сотню".

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Обратите внимание! Выдается черное удостоверение также в ТЦК и СП.

Черное удостоверение предусмотрено для родственников военных, погибших во время прохождения военной службы (в небоевых ситуациях также),

– говорится в сообщении "Юридической сотни".

Для оформления черного удостоверения нужно предоставить:

документ, подтверждающий гибель или смерть военнослужащего;

документ, удостоверяющий исчезновение без вести военнослужащего.

Обратите внимание! Документ, что должен подтвердить смерть, гибель или исчезновение военнослужащего выдается военкоматом (ТЦК и СП).

Кто имеет право на получение черного удостоверения