Что нужно для оформления черного удостоверения

Черное удостоверение оформляется в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), сообщает 24 Канал со ссылкой на "Юридическую сотню".

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Обратите внимание! Выдается черное удостоверение также в ТЦК и СП.

Черное удостоверение предусмотрено для родственников военных, погибших во время прохождения военной службы (в небоевых ситуациях также),
– говорится в сообщении "Юридической сотни".

Для оформления черного удостоверения нужно предоставить:

  • документ, подтверждающий гибель или смерть военнослужащего;
  • документ, удостоверяющий исчезновение без вести военнослужащего.

Обратите внимание! Документ, что должен подтвердить смерть, гибель или исчезновение военнослужащего выдается военкоматом (ТЦК и СП).

Кто имеет право на получение черного удостоверения

  • дети погибшего;
  • люди, находившиеся на содержании погибшего;
  • родители;
  • один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;
  • дети, которые имеют свои семьи (при условии, что они стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия);
  • дети, у которых оба родителя которых погибли или пропали без вести.