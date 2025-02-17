При каких обстоятельствах предоставляется черное удостоверение

На основании черного удостоверения семья погибшего военнослужащего может получить определенные льготы и скидки, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Юридическую сотню".

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Серое удостоверение выдается родственникам, если военный погиб в связи с защитой Родины или выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий. Черное же удостоверение предусмотрено для родственников военных, погибших во время прохождения военной службы (в небоевых ситуациях также),

– отмечает "Юридическая сотня".

Черное удостоверение оформляется и выдается Территориальным центром комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Его предоставление происходит на основании официального документа, подтверждающего:

гибель военнослужащего;

смерть военнослужащего;

исчезновение без вести военнослужащего.

Какие основные льготы предоставляются, благодаря черному удостоверению