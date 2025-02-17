При каких обстоятельствах предоставляется черное удостоверение

На основании черного удостоверения семья погибшего военнослужащего может получить определенные льготы и скидки, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Юридическую сотню".

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Серое удостоверение выдается родственникам, если военный погиб в связи с защитой Родины или выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий. Черное же удостоверение предусмотрено для родственников военных, погибших во время прохождения военной службы (в небоевых ситуациях также),
– отмечает "Юридическая сотня".

Черное удостоверение оформляется и выдается Территориальным центром комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Его предоставление происходит на основании официального документа, подтверждающего:

  • гибель военнослужащего;
  • смерть военнослужащего;
  • исчезновение без вести военнослужащего.

Какие основные льготы предоставляются, благодаря черному удостоверению

  • Внеочередное получение жилья, если семья нуждается в улучшении жилищных условий.
  • Получение земельного участка, который предусмотрен для строительства жилья.
  • 50% скидка на оплату жилья (квартплаты).
  • 50% скидка на оплату коммуналки.
  • Бесплатный проезд в городском транспорте (исключением является такси) в пределах административного района по месту жительства семьи.
  • 50% скидка на междугородние перевозки.
  • Внеочередное зачисление детей в детские сады (зачисление происходит по месту жительства).
  • Санаторно-курортное лечение.