За яких обставин надається чорне посвідчення

На підставі чорного посвідчення родина загиблого військовослужбовця може отримати певні пільги та знижки, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Юридичну сотню".

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Сіре посвідчення видається родичам, якщо військовий загинув у звʼязку із захистом Батьківщини або виконанням службових обовʼязків у зоні бойових дій. Чорне ж посвідчення передбачено для родичів військових, які загинули під час проходження військової служби (у небойових ситуаціях також),

– зазначає "Юридична сотня".

Чорне посвідчення оформлюється та видається Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Його надання відбувається на підставі офіційного документа, що підтверджує:

загибель військовослужбовця;

смерть військовослужбовця;

зникнення безвісти військовослужбовця.

Які основні пільги надаються, завдяки чорному посвідченню