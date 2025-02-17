За яких обставин надається чорне посвідчення
На підставі чорного посвідчення родина загиблого військовослужбовця може отримати певні пільги та знижки, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Юридичну сотню".
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Сіре посвідчення видається родичам, якщо військовий загинув у звʼязку із захистом Батьківщини або виконанням службових обовʼязків у зоні бойових дій. Чорне ж посвідчення передбачено для родичів військових, які загинули під час проходження військової служби (у небойових ситуаціях також),
– зазначає "Юридична сотня".
Чорне посвідчення оформлюється та видається Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Його надання відбувається на підставі офіційного документа, що підтверджує:
- загибель військовослужбовця;
- смерть військовослужбовця;
- зникнення безвісти військовослужбовця.
Які основні пільги надаються, завдяки чорному посвідченню
- Позачергове отримання житла, якщо родина потребує у покращення житлових умов.
- Отримання земельної ділянки, яка передбачена для будівництва житла.
- 50% знижка на оплату житла (квартплати).
- 50% знижка на оплату комуналки.
- Безоплатний проїзд у міському транспорті (виключенням є таксі) у межах адміністративного району за місцем проживання родини.
- 50% знижка на міжміські перевезення.
- Позачергове зарахування дітей до дитячих садків (зарахування відбувається за місцем проживання).
- Санаторно-курортне лікування.