За яких обставин надається чорне посвідчення

На підставі чорного посвідчення родина загиблого військовослужбовця може отримати певні пільги та знижки, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Юридичну сотню".

Читайте також Чи можна оформити пенсію по інвалідності, якщо немає стажу

Сіре посвідчення видається родичам, якщо військовий загинув у звʼязку із захистом Батьківщини або виконанням службових обовʼязків у зоні бойових дій. Чорне ж посвідчення передбачено для родичів військових, які загинули під час проходження військової служби (у небойових ситуаціях також),
– зазначає "Юридична сотня".

Чорне посвідчення оформлюється та видається Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Його надання відбувається на підставі офіційного документа, що підтверджує:

  • загибель військовослужбовця;
  • смерть військовослужбовця;
  • зникнення безвісти військовослужбовця.

Які основні пільги надаються, завдяки чорному посвідченню

  • Позачергове отримання житла, якщо родина потребує у покращення житлових умов.
  • Отримання земельної ділянки, яка передбачена для будівництва житла.
  • 50% знижка на оплату житла (квартплати).
  • 50% знижка на оплату комуналки.
  • Безоплатний проїзд у міському транспорті (виключенням є таксі) у межах адміністративного району за місцем проживання родини.
  • 50% знижка на міжміські перевезення.
  • Позачергове зарахування дітей до дитячих садків (зарахування відбувається за місцем проживання).
  • Санаторно-курортне лікування.