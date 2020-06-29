Володимир Путін видав указ про призов осіб з запасу на військові збори. У Росії такі укази традиційно видають щороку, але цього разу він відчутно відрізняється від попередніх. Тому експредставник президента України в Криму Борис Бабін переконаний, що це свідчить про початок прихованої масової мобілізації.

Передовсім такі збори вперше оголосили влітку, а не як раніше на весні. Втім цю різницю Борис Бабін пояснює карантинними заходами.

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Насправді важливо інше. Усі попередні путінські укази передбачали призов "запасних" на чіткий термін – до двох місяців. Втім нинішній указ жодних термінів тривалості призову не встановлює,

– зазначив експредставник президента в Криму.

Фактично, цей указ призиває владою Росії військовослужбовців запасу до особливого розпорядження. Тож політик вбачає в цьому відчутну загрозу.

"Цей указ можна вважати прихованою формою масової мобілізації в Збройні сили Росії військових запасу, на невизначений термін і в невідомому наразі обсязі", – заявив Борис Бабін.

Він також зауважив, що враховуючи географічні особливості Росії, повноцінне наповнення військ слід очікувати не раніше ніж через місяць. Втім цього разу він прогнозує навіть 40 – 50 днів.

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