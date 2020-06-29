Владимир Путин издал указ о призыве лиц из запаса на военные сборы. В России такие указы традиционно выдают ежегодно, но на этот раз он ощутимо отличается от предыдущих. Поэтому бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин убежден, что это свидетельствует о начале скрытой массовой мобилизации.

Прежде всего такие сборы впервые объявили летом, а не как раньше весной. Впрочем эту разницу Борис Бабин объясняет карантинными мероприятиями.

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На самом деле важно другое. Все предыдущие путинские указы предусматривали призыв "запасных" на четкий срок – до двух месяцев. Впрочем нынешний указ никаких сроков продолжительности призыва не устанавливает,

– отметил бывший представитель президента в Крыму.

Фактически, этот указ властей России призывает военнослужащих запаса до особого распоряжения. Поэтому политик видит в этом ощутимую угрозу.

"Этот указ можно считать скрытой формой массовой мобилизации в Вооруженные силы России военных запаса, на неопределенный срок и в неизвестном пока что объеме", – заявил Борис Бабин.

Он также отметил, что, учитывая географические особенности России, полноценное наполнение войск следует ожидать не ранее чем через месяц. Впрочем на этот раз он прогнозирует даже 40 – 50 дней.

Для чего России может потребоваться мобилизация