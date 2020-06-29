Россия может прибегнуть к активным боевым действиям из-за воды в Крыму, – заместитель главы МИД
Россия сможет использовать военную силу для достижения своих целей. Поэтому Украина должна быть ментально готова к этому.
А камнем преткновения может стать вопрос воды в оккупированном Крыму. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью Интерфакс-Украина.
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Как сказал Боднар, мысль о возможности военного наступления РФ разделяет значительное количество военных экспертов и аналитиков.
В НАТО также понимают, насколько реальным является использование военного потенциала России против Украины, причем его активизация возможна как раз в ближайшей перспективе,
– сообщил он.
По его словам, существует два факта, которые подтверждают этот тезис:
- Наблюдается рост военных мощностей на восточной границе Украины.
- Значительное усиление военных группировок российских войск во временно оккупированном Крыму.
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Из-за чего Россия может начать эскалацию на войне
Заместитель главы МИД указал, что причинами этого могут быть как внутренняя нестабильность России из-за голосования о внесении изменений в Конституцию РФ. А также недовольство результатами, к примеру, вопрос с поставками воды в Крым.
Этот вопрос для нас принципиальный, мы приняли решение – вода не может подаваться в Крым до его деоккупации. Поэтому это может стать одной из причин, почему россияне могут прибегнуть к активным боевым действиям, в частности на линии фронта между украинскими и российскими войсками,
– подчеркнул Боднар.
Вода в оккупированном Крыму: что известно о проблеме
- До оккупации Россией Крыма 85% потребностей полуострова в пресной воде всегда обеспечивала материковая Украина через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма в 2014 году Украина водоснабжения прекратила.
- Летом 2020-го ситуация с водой стала ухудшаться из-за засушливой зимы. Однако и премьер Денис Шмыгаль, и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявили, что вопрос восстановления воды в Крым пока не рассматривают.
- Россия сама должна решать проблемы оккупированных территорий.
- Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич назвал восстановление водоснабжения в Крым значительным рычагом давления на государство-оккупанта.