Россия сможет использовать военную силу для достижения своих целей. Поэтому Украина должна быть ментально готова к этому.

А камнем преткновения может стать вопрос воды в оккупированном Крыму. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью Интерфакс-Украина.

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Как сказал Боднар, мысль о возможности военного наступления РФ разделяет значительное количество военных экспертов и аналитиков.

В НАТО также понимают, насколько реальным является использование военного потенциала России против Украины, причем его активизация возможна как раз в ближайшей перспективе,

– сообщил он.

По его словам, существует два факта, которые подтверждают этот тезис:

Наблюдается рост военных мощностей на восточной границе Украины. Значительное усиление военных группировок российских войск во временно оккупированном Крыму.

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Заместитель главы МИД указал, что причинами этого могут быть как внутренняя нестабильность России из-за голосования о внесении изменений в Конституцию РФ. А также недовольство результатами, к примеру, вопрос с поставками воды в Крым.

Этот вопрос для нас принципиальный, мы приняли решение – вода не может подаваться в Крым до его деоккупации. Поэтому это может стать одной из причин, почему россияне могут прибегнуть к активным боевым действиям, в частности на линии фронта между украинскими и российскими войсками,

– подчеркнул Боднар.

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