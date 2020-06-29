Росія зможе використати військову силу для досягнення своїх цілей. Тому Україна повинна бути ментально готова до цього.

А каменем спотикання може стати питання води в окупованому Криму. Таку думку висловив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Важливо Коли НАТО зможе розмістити свої бази в Україні: відповідь МЗС

Як сказав Боднар, думку про можливість військового наступу РФ розділяє значна кількість військових експертів і аналітиків.

У НАТО також розуміють, наскільки реальним є використання військового потенціалу Росії проти України, причому його активізація можлива як раз в найближчій перспективі,

– повідомив він.

За його словами, існує два факти, які підтверджують цю тезу:

Спостерігається ріст військових потужностей на східному кордоні України. Значне посилення військових угруповань російських військ у тимчасово окупованому Криму.

Актуально Обнулення термінів Путіна: 76% росіян проголосували за поправки – дані екзитполів

Через що Росія може почати ескалацію на війні

Заступник очільника МЗС вказав, що причинами цього можуть бути як внутрішня нестабільність Росії через голосування про внесення змін до Конституції РФ. А також невдоволення результатами, до прикладу, питання з поставками води в Крим.

Це питання для нас принципове, ми ухвалили рішення – вода не може подаватися в Крим до його деокупацію. Тому це може статися однією з причин, чому росіяни можуть вдатися до активних бойових дій, зокрема на лінії фронту між українськими й російськими військами,

– підкреслив Боднар.

Вода в окупованому Криму: що відомо про проблему