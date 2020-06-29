Наразі ще зарано говорити про розміщення військових баз НАТО на території України. Це стане можливим лише після того, як наша країна отримає статус повноцінного члена НАТО.

Про розміщення баз НАТО в Україні

Про це говорити ще зарано. Таку думку висловив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Він підкреслив, що нещодавно Україна приєдналася до Програми розширених можливостей НАТО. Це є черговим кроком зміцнення співпраці з Північноатлантичним альянсом.

Насправді, поки це тільки теорія. Поки про це говорити рано. Коли Україна отримає статус повноцінного члена НАТО, про це можна буде говорити серйозно,

– відповів Боднар на питання про розміщення баз НАТО в Україні.

Боднар нагадав, що Україна зробила запит про надання їй плану дій щодо членства в НАТО ще на Бухарестському саміті, тоді Альянс чітко сказав, що Україна і Грузія будуть членами НАТО, але рішення – за НАТО.

Україна отримала статус партнера НАТО: що це означає

НАТО ще у 2014 році запустив так звану програму розширених можливостей. Її мета полягає у тому, щоб посилити оперативну сумісність військ країн-учасниць з силами НАТО.

Особові партнери Альянсу отримують низку переваг. До прикладу, регулярні політичні консультації з безпекових питань, розширений доступ до навчань і обміну інформацією, тісніша співпраця у часи криз.

До прикладу, регулярні політичні консультації з безпекових питань, розширений доступ до навчань і обміну інформацією, тісніша співпраця у часи криз. Донедавна статус партнера мали лише 5 країн: Швеція, Фінляндія, Австралія, Грузія та Йорданія. Тепер до них долучилася й Україна.

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Про виведення американських військ з Німеччини

Боднар назвав рішення США про переміщення частини американського збройного контингенту з Німеччини до Польщі серйозним і позитивним для України сигналом.

Це серйозний сигнал, на який Росія вже нервово відреагувала, але для нас це позитивний сигнал, оскільки посилення військових можливостей НАТО – це позитивно впливає на безпеку України. Звичайно, ми не можемо говорити зараз про розміщення таких же військових підрозділів на території України,

– підкреслив він.

Насамкінець заступник міністра закордонних справ додав, що Україна може розраховувати на отримання плану дій щодо членства в НАТО, адже наша країна має військову здатність і підтримку населення.

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Що відомо про вивід військ США з Німеччини

Ще на початку червня Дональд Трамп дав розпорядження вивести з Німеччини 9 500 військових. Це майже третина загального американського контингенту.

Щоправда, Берлін нібито не отримав підтвердження цього з Вашингтона.

Водночас Польща сподівається, що частину військ передислокують до неї.

Військові зі США у Німеччині були частиною сил стримування СРСР у роки холодної війни, а тепер роблять аналогічну роботу щодо Росії.

Зараз більшість американських військових у Німеччині орієнтовані не на захист території, а виконують завдання в рамках НАТО і військових операцій США у всьому світі.