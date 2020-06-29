Коли НАТО зможе розмістити свої бази в Україні: відповідь МЗС
Наразі ще зарано говорити про розміщення військових баз НАТО на території України. Це стане можливим лише після того, як наша країна отримає статус повноцінного члена НАТО.
Про розміщення баз НАТО в Україні
Про це говорити ще зарано. Таку думку висловив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
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Він підкреслив, що нещодавно Україна приєдналася до Програми розширених можливостей НАТО. Це є черговим кроком зміцнення співпраці з Північноатлантичним альянсом.
Насправді, поки це тільки теорія. Поки про це говорити рано. Коли Україна отримає статус повноцінного члена НАТО, про це можна буде говорити серйозно,
– відповів Боднар на питання про розміщення баз НАТО в Україні.
Боднар нагадав, що Україна зробила запит про надання їй плану дій щодо членства в НАТО ще на Бухарестському саміті, тоді Альянс чітко сказав, що Україна і Грузія будуть членами НАТО, але рішення – за НАТО.
Україна отримала статус партнера НАТО: що це означає
- НАТО ще у 2014 році запустив так звану програму розширених можливостей. Її мета полягає у тому, щоб посилити оперативну сумісність військ країн-учасниць з силами НАТО.
- Особові партнери Альянсу отримують низку переваг. До прикладу, регулярні політичні консультації з безпекових питань, розширений доступ до навчань і обміну інформацією, тісніша співпраця у часи криз.
- Донедавна статус партнера мали лише 5 країн: Швеція, Фінляндія, Австралія, Грузія та Йорданія. Тепер до них долучилася й Україна.
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Про виведення американських військ з Німеччини
Боднар назвав рішення США про переміщення частини американського збройного контингенту з Німеччини до Польщі серйозним і позитивним для України сигналом.
Це серйозний сигнал, на який Росія вже нервово відреагувала, але для нас це позитивний сигнал, оскільки посилення військових можливостей НАТО – це позитивно впливає на безпеку України. Звичайно, ми не можемо говорити зараз про розміщення таких же військових підрозділів на території України,
– підкреслив він.
Насамкінець заступник міністра закордонних справ додав, що Україна може розраховувати на отримання плану дій щодо членства в НАТО, адже наша країна має військову здатність і підтримку населення.
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Що відомо про вивід військ США з Німеччини
- Ще на початку червня Дональд Трамп дав розпорядження вивести з Німеччини 9 500 військових. Це майже третина загального американського контингенту.
- Щоправда, Берлін нібито не отримав підтвердження цього з Вашингтона.
- Водночас Польща сподівається, що частину військ передислокують до неї.
- Військові зі США у Німеччині були частиною сил стримування СРСР у роки холодної війни, а тепер роблять аналогічну роботу щодо Росії.
- Зараз більшість американських військових у Німеччині орієнтовані не на захист території, а виконують завдання в рамках НАТО і військових операцій США у всьому світі.