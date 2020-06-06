Дональд Трамп дав розпорядження вивести з Німеччини 9 500 військових. Це майже третина загального американського контингенту. Водночас Польща сподівається, що частину військ передислокують до неї.

США можуть вивести третину військових з Німеччини

Президент Сполучених Штатів погодив план, за яким 9 500 військових відведуть з Німеччини, пише The Wall Street Journal з посиланням на американських високопосадовців з Білого дому та Пентагону.

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Це майже третина від загального американського контингенту, який становить 34,5 тисячі.

Водночас інше джерело уточнило CNN, що кількість – попередня. Наразі невідомо, скільки точно американських військових покинуть Німеччину.

Військові зі США у Німеччині були частиною сил стримування СРСР у роки холодної війни, а тепер роблять аналогічну роботу щодо Росії.

На що сподівається Польща

Офіційного підтвердження виведення військових США з Німеччини ще немає. Однак цю інформацію вже прокоментували в Польщі. Прем’єр Матеуш Моравецький висловив сподівання, що частину військ зможуть передислокувати до Польщі, пише RMF24.

Глибоко сподіваюсь, що як наслідок багатьох перемовин, які відбулися (між Польщею і США – 24 канал.) частина військ, які США виводитимуть з Німеччини, таки передислокуються до Польщі,

– сказав Моравецький.

Та додав, що таке рішення має ухвалити американська сторона.

Зверніть увагу! Раніше Польща підписала з американською оборонною компанією Lockhead Martin договір на 4,6 мільярда доларів. Держава купила 32 американських винищувачів-бомбардувальників п’ятого покоління F-35.