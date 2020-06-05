Голова РНБО Олексій Данілов заявив, що Російська Федерація хоче, щоб Європейський Союз припинив своє існування. Через це Володимир Путін розхитуватиме ситуацію в європейських країнах.

Про це він сказав в інтерв'ю програми "Є питання" на 24 каналі та пояснив, що мета Російської Федерації розбудувати велику імперію, яка була раніше.

Більше в інтерв'ю Про розвал Росії та закінчення війни на Донбасі: ексклюзивне інтерв'ю з головою РНБО Даніловим

"Без України вони цього зробити не можуть. Їм потрібна Україна, Білорусь, Казахстан і все, що було в межах Радянського Союзу", – наголосив Данілов.

Якщо хтось вважає, що Путін не зазіхатиме на країни Європейського Союзу – це теж помилка. Вони так само будуть зазіхати на країни Балтії, Польщу, Румунію, Угорщину,

– розповів голова РНБО.

Він зазначив, що Російська Федерація хоче, щоб Євросоюз припинив своє існування, аби отримати велич у світі.

Повне відео інтерв'ю з Олексієм Даніловим дивіться завтра о 20:00 на 24 каналі. Не пропустіть!