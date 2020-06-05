Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Российская Федерация хочет, чтобы Европейский Союз прекратил свое существование. Из-за этого Владимир Путин будет расшатывать ситуацию в европейских странах.

Об этом он сказал в интервью программы "Есть вопрос" на 24 канале и пояснил, что цель Российской Федерации построить большую империю, которая была раньше.

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"Без Украины они этого сделать не могут. Им нужна Украина, Беларусь, Казахстан и все, что было в рамках Советского Союза", – подчеркнул Данилов.

Если кто-то считает, что Путин не будет посягать на страны Европейского Союза – это тоже ошибка. Они так же будут посягать на страны Балтии, Польшу, Румынию, Венгрию,

– рассказал глава СНБО.

Он отметил, что Российская Федерация хочет, чтобы Евросоюз прекратил свое существование, чтобы получить величие в мире.

Полное видео интервью с Алексеем Даниловым смотрите завтра в 20:00 на 24 канале. Не пропустите!