Дональд Трамп дал распоряжение вывести из Германии 9 500 военных. Это почти треть общего американского контингента. В то же время Польша надеется, что часть войск передислоцируют к ней.

США могут вывести треть военных из Германии

Президент Соединенных Штатов согласовал план, по которому 9 500 военных выведут из Германии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников из Белого дома и Пентагона.

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Это почти треть от общего американского контингента, который составляет 34,5 тысячи.

В то же время другой источник уточнил CNN, что количество – предварительное. Пока неизвестно, сколько точно американских военных покинут Германию.

Военные из США в Германии были частью сил сдерживания СССР в годы холодной войны, а теперь делают аналогичную работу в отношении России.

На что надеется Польша

Официального подтверждения вывода военных США из Германии еще нет. Однако эту информацию уже прокомментировали в Польше. Премьер Матеуш Моравецкий выразил надежду, что часть войск смогут передислоцировать в Польшу, пишет RMF24.

Глубоко надеюсь, что как следствие многих переговоров, которые состоялись (между Польшей и США – 24 канал.) часть войск, которые США будут выводить из Германии, таки передислоцируются в Польшу,

– сказал Моравецкий.

И добавил, что такое решение должна принять американская сторона.

Обратите внимание! Ранее Польша подписала с американской оборонной компанией Lockhead Martin договор на 4,6 миллиарда долларов. Государство купило 32 американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.