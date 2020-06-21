Дональд Трамп під час політичного мітингу у Талсіу, що у штаті Оклахома, зрообив гучну заяву. Він заявив, що США не будуть захищати від Росії Німеччину, яка хоче прокладати російський газопровід.

США скорочують військовий контингент у Німеччині

Водночас Сполучені Штати вирішили скоротити чисельність американських військ у Німеччині. Про це повідомляє Bloomberg.

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На думку Трампа, Берлін недостатньо коштів витрачає на оборону. Очільник США також згадав попередню суперечку з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, в якій він наполягав на більш істотних витратах на оборону країни як члена НАТО.

Ми повинні захистити країну від Росії, але Німеччина платить Росії мільярди доларів за енергію, що поступає з трубопроводу, абсолютно нового трубопроводу... Вибачте, як це працює,

– обурився американський лідер.

Суперечка розгорнулася і через трубопровід Північний потік-2, що належить російському "Газпрому". Трамп чинив тиск на Берлін, щоб він відмовився від проєкту. Але Німеччина відповіла, що, швидше за все, не зможе його заблокувати. Будівництво просувається вперед.

Що відомо про вивід військ США з Німеччини

Ще на початку червня Дональд Трамп дав розпорядження вивести з Німеччини 9 500 військових. Це майже третина загального американського контингенту.

Щоправда, Берлін нібито не отримав підтвердження цього з Вашингтона.

Водночас Польща сподівається, що частину військ передислокують до неї.

Військові зі США у Німеччині були частиною сил стримування СРСР у роки холодної війни, а тепер роблять аналогічну роботу щодо Росії.

Зараз більшість американських військових у Німеччині орієнтовані не на захист території, а виконують завдання в рамках НАТО і військових операцій США у всьому світі.

Більше про вивід військ з Німеччини – читайте за посиланням.