Одразу дві популярні соцмережі видалили зі сторінки Дональда Трампа відео. Це вже не перший випадок, коли дописи очільника США розцінюють як "організовану ненависть".

Чому Facebook і Twitter видалили допис Трампа

Facebook і Twitter видалили зі сторінки президента США відео з фейковими титрами каналу CNN "Переляканий малюк тікає від дитини-расиста". Про це повідомляє телеканал.

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На відео білошкіра дитина нібито женеться за темношкірим малюком. Як зазначає CNN, оригінальна версія відео була опублікована у 2019 році. Та тому відео дитина просто хотіла обійняти іншу, тому і гналася за нею.

Тато одного з хлопчиків назвав це відео пропагандою. Спочатку Twitter супроводжував відео позначкою про те, що воно було "спеціально оброблено", а пізніше заблокував його через порушення авторських прав. Однак ще до видалення відеозапис набрав 4 мільйони переглядів у фейсбуці й понад 20 мільйонів у твіттері.

Компанія Jukin Media, яка представляє інтереси творців відео, включаючи батьків, заявила, що не давала дозвіл президенту на публікацію відео.

Повний відеоролик ви можете переглянути нижче:

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Раніше соціальна мережа Facebook видалила 88 дописів з передвиборчої реклами Трампа. Все через зображення перевернутого червоного трикутника, який використовували в нацистській Німеччині. У Facebook пояснили своє рішення тим, що зробили це через порушення правила соцмережі "проти організованої ненависті".

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Директор з комунікацій кампанії Трампа Тім Мурто заявив, що ці повідомлення були направлені на учасників "Антифа", які самі використовують цей символ. Він також додав, що у Facebook серед емодзі є такий самий символ.