Трамп проти соцмереж: Facebook і Twitter видалили допис із фейком зі сторінки президента США
Одразу дві популярні соцмережі видалили зі сторінки Дональда Трампа відео. Це вже не перший випадок, коли дописи очільника США розцінюють як "організовану ненависть".
Чому Facebook і Twitter видалили допис Трампа
Facebook і Twitter видалили зі сторінки президента США відео з фейковими титрами каналу CNN "Переляканий малюк тікає від дитини-расиста". Про це повідомляє телеканал.
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На відео білошкіра дитина нібито женеться за темношкірим малюком. Як зазначає CNN, оригінальна версія відео була опублікована у 2019 році. Та тому відео дитина просто хотіла обійняти іншу, тому і гналася за нею.
Тато одного з хлопчиків назвав це відео пропагандою. Спочатку Twitter супроводжував відео позначкою про те, що воно було "спеціально оброблено", а пізніше заблокував його через порушення авторських прав. Однак ще до видалення відеозапис набрав 4 мільйони переглядів у фейсбуці й понад 20 мільйонів у твіттері.
Компанія Jukin Media, яка представляє інтереси творців відео, включаючи батьків, заявила, що не давала дозвіл президенту на публікацію відео.
Повний відеоролик ви можете переглянути нижче:
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Раніше соціальна мережа Facebook видалила 88 дописів з передвиборчої реклами Трампа. Все через зображення перевернутого червоного трикутника, який використовували в нацистській Німеччині. У Facebook пояснили своє рішення тим, що зробили це через порушення правила соцмережі "проти організованої ненависті".
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Директор з комунікацій кампанії Трампа Тім Мурто заявив, що ці повідомлення були направлені на учасників "Антифа", які самі використовують цей символ. Він також додав, що у Facebook серед емодзі є такий самий символ.