Трамп заявив, що може програти президентські вибори США: причини
Президентські вибори у США заплановані на 3 листопада 2020 року. Дональд Трамп побоюється, що може програти вибори через голосування поштою.
Президент Дональд Трамп в інтерв’ю The Washington Times заявив, що голосувати поштою можуть дозволити у низці штатів через пандемію коронавірусу.
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Політик вважає, що голосування поштою – єдини варіант, при якому він може програти.
Тому що вони (демократи, – 24 канал) обманюють, грабують і крадуть. Вони не посилають бюлетені в деякі області, в основному республіканські області,
– сказав Трамп.
Загалом політик виступає проти голосування поштою. Він вважає, що бюлетені підробляють і підписують за інших.
Дональд Трамп в інтерв’ю також заявив, що колишній віце-президент Джо Байден слабший кандидат, ніж Гілларі Клінтон, з якою Трамп змагався в 2016 році.
"Байден слабший, але апарат сильніший, тому що вони у відчаї", – підсумував політик.
Що відомо про президентські вибори у США
- Вибори заплановані на 3 листопада 2020 року. Це будуть 59 президентські вибори у Сполучених Штатах.
- Через спалах коронавірусу кандидати відмовились від класичної кампанії: скасовано мітинги та зустрічі з виборцями.
- Кандидатом від республіканців майже гарантовано стане чинний президент США Дональд Трамп, а демократів представлятиме ексвіцепрезидент Джозеф Байден.
- Джо Байден вже на 10% відірвався від чинного президента Дональда Трампа. Такі результати останніх рейтингів.