Президентські вибори у США заплановані на 3 листопада 2020 року. Дональд Трамп побоюється, що може програти вибори через голосування поштою.

Президент Дональд Трамп в інтерв’ю The Washington Times заявив, що голосувати поштою можуть дозволити у низці штатів через пандемію коронавірусу.

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Політик вважає, що голосування поштою – єдини варіант, при якому він може програти.

Тому що вони (демократи, – 24 канал) обманюють, грабують і крадуть. Вони не посилають бюлетені в деякі області, в основному республіканські області,

– сказав Трамп.

Загалом політик виступає проти голосування поштою. Він вважає, що бюлетені підробляють і підписують за інших.

Дональд Трамп в інтерв’ю також заявив, що колишній віце-президент Джо Байден слабший кандидат, ніж Гілларі Клінтон, з якою Трамп змагався в 2016 році.

"Байден слабший, але апарат сильніший, тому що вони у відчаї", – підсумував політик.

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